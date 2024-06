El Ejército israelí rescató este sábado a cuatro rehenes en dos lugares del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, donde han llevado a cabo intensos ataques en los que han muerto al menos 50 palestinos.

Los rehenes rescatados con vida son Noa Argamani, de 25 años, de Almog Meir Jan, de 21, Andrey Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, que fueron secuestrados por Hamás en el festival de música ‘Nova’ el 7 de octubre.

El Ejército israelí anunció este sábado el rescate de cuatro rehenes en dos lugares del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. (EFE/Embajada Israel en España)

“Se encuentran en buenas condiciones médicas y han sido trasladados al Centro Médico ‘Sheba’ Tel-HaShomer para realizar más exámenes médicos”, indicó el Ejército en un comunicado.

“En una operación especial, difícil y de día en Nuseirat, hemos liberado a cuatro rehenes israelíes más (durante la mañana)”, afirmaron en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel, las polémicas FDI.





hermoso! las fuerzas especiales israelíes rescataron con éxito a 4 rehenes tras 246 días cuando fueron brutalmente secuestrados por el grupo terrorista hamas en el festival de música el 7 de octubre. 120 rehenes aún siguen siendo retenidos en gaza. pic.twitter.com/pHbMgZIfOD — Tweety 𝕏 (@tuitieme) June 8, 2024

Tanto el presidente Isaac Herzog, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hablaron con la rehén rescatada, Noa Argamani, cuya liberación fue ampliamente demandada por Israel por razones humanitarias ya que su madre se encuentra enferma de cáncer en estado terminal.

“Te abrazo en nombre de toda la nación de Israel”, le dijo Herzog, mientras que Argamani aseguró estar “muy emocionada” y feliz de volver a hablar en hebreo en su conversación con Netanyahu, difundida por su oficina.

“En hebreo y en casa, lo cual también es importante. No nos rendimos contigo ni por un momento. No sé si ustedes lo creyeron, pero nosotros lo creímos y me alegro de que haya sucedido”, le respondió el primer ministro. “Mejora con tu familia y abraza también a tu madre”, añadió.

Momento de la extracción de los rehenes desde Gaza.



*Bienvenidos a casa*



*AM ISRAEL JAI 🇮🇱❤️ pic.twitter.com/xUV40ruP8q — Eric Grimberg 🇮🇱 🎗 (@EricGrimberg1) June 8, 2024





OPERACIÓN DE RESCATE





Al menos 210 palestinos han muerto y más de 400 han resultado heridos en la operación israelí de rescate de cuatro rehenes en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, anunció el Gobierno de Hamás.

Estas cifras se refieren a las víctimas que llegaron al hospital Mártires de Al Aqsa, en la cercana ciudad de Deir al Balah, y al hospital Al Awda, de Nuseirat, según el grupo islamista.

“Condenamos la agresión de la ocupación ‘israelí’ contra civiles, niños y mujeres, y contra hogares seguros en el campamento de Nuseirat y contra la gobernación central, y responsabilizamos plenamente a la ocupación y a la administración estadounidense por este crimen catastrófico en el que se derramó la sangre de decenas de civiles inocentes”, indicó el Ejecutivo de Hamás, según informa EFE.





Israel bombardea colegio de la ONU en Gaza





Los bombardeos israelíes se centraron los últimos días en el área de Nuseirat, donde un ataque golpeó el jueves una escuela de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (Unrwa) y dejó 37 muertos, según un hospital local.

El ejército israelí adujo que había bombardeado este centro educativo porque albergaba “una base de Hamás”, y, además, afirmó que, en dicho atentado, habría abatido a “17 terroristas”. Palestina los acusó de divulgar “informaciones falsas”.

🚨🇵🇸🇮🇱 ALERTE INFO | Le bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Nuseirat à Gaza a fait au moins 210 morts et plus de 400 blessés. (Press sur place) pic.twitter.com/v6tHJNN5IO — Cerfia (@CerfiaFR) June 8, 2024





