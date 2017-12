Egipto: Ex presidente Mohamed Morsi es declarado culpable en juicio

Un tribunal de El Cairo condenó a Mohamed Morsi, ex presidente de Egipto (2012-2013) a tres años de cárcel por el delito de "ultraje a la magistratura". La condena al ex mandatario incluyó a otras 19 personas, entre ellos, ex diputados y dos periodistas.

Entre los condenados están los ex diputadosestán Mustafá al Najar, Mohamed al Omda, Hamdi al Fajrani y Mohamed Monib, así como el periodista Abdel Halim Qandil, redactor jefe de Swat el Uma. La mayoría de los condenados son dirigentes de los Hermanos Musulmanes (movimiento considerado terrorista).

Este juicio fue iniciado contra Mohamed Morsi en 2015, luego de declaraciones contra jueces que fueron consideradas insultantes en los medios de comunicación.



En el caso de este juicio abierto en 2015, estaban procesados por "ultraje a la magistratura" después de declaraciones consideradas insultantes en los medios de comunicación.

Según Abdelmoneim Abdel Maqsud, abogado de Morsi, su defendido fue condenado a pagar dos millones de libras egipcias (unos 110.000 dólares) por daños y perjuicios, un millón de libras (56 mil dólares) a un juez al que había tildado de "falsificador" y otro millón a la asociación Colegio de Jueces egipcio.

Desde que Mohamed Morsi fue derrocado en un golpe militar en julio de 2013, ha sido encontrado culpable por varios delitos y también se encuentra procesado en otros casos.

Por ejemplo, el ex mandatario egipcio ha sido condenado a 45 años de cárcel por dos casos: incitación a la violencia contra manifestantes de oposición a finales de 2012 y espionaje a favor de Qatar.

Asimismo, se encuentra procesado en otros dos juicios luego de la anulación de dos sentencias que lo condenaron a muerte y cadena perpetua.

Mohamed Morsi fue el primer presidente elegido democráticamente en Egipto luego del derrocamiento de Hosni Mubarak tras una revuelta. Morsi proviene de la hermandad de los Hermanos Musulmanes. Sus integrantes de este movimiento son actualmente condenados a muerte o altas penas de prisión por terrorismo.