La sorpresiva visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán ha iniciado una escalada de tensión entre EE.UU. y China que es seguida por todo el mundo. La potencia asiática ha hecho evidente su malestar y no se ha limitado a emitir fuertes comunicados; también ha anunciado maniobras militares. En tanto, en Washington han tratado de poner paños fríos al asunto, mientras miden las amenazas chinas. ¿Se avecina una ‘guerra fría’? Sobre este tema hablamos con el diplomático Carlos Pareja, quien fue embajador del Perú en EE.UU.





¿Qué hay detrás de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán?

Es una visita muy curiosa. EE.UU. tiene una posición muy clara con relación a Taiwán porque están involucradas las relaciones chinas. Para China, es muy importante que el mundo vea una sola nación y Taiwán es parte de esa China (la considera parte de su territorio), pero tiene un estatus especial, que es reconocido por la ONU. El 99% de los países tiene relaciones con China. El Perú tiene relaciones comerciales con Taiwán, pero no diplomáticas. Es decir, no hay ninguna agencia gubernamental del Estado peruano en dicho territorio. Taiwán permite que los demás países tengan relaciones culturales y comerciales, mas no políticas y diplomáticas.





¿Cómo definir el actuar de Nancy Pelosi?

Se trata de la presidenta de la Cámara de Representantes, que es una veterana del Partido Demócrata muy respetada, con un carácter muy fuerte y que ya está culminando su último mandato porque ya tiene 82 años. Ha estado en dos periodos, incluso durante el mandato del presidente Donald Trump. Tiene un carácter muy explosivo. Parte de su legado ha sido oponerse a los gobiernos autoritarios, entre ellos a China. Hace 30 años visitó China y se paró en la Plaza de Tiananmén y habló a favor de la democracia. Allá es conocida como una persona dura y fuerte contra el gobierno autoritario. Ella planeó este viaje, el cual fue desmotivado por el Departamento de Estado. El propio presidente Joe Biden trató de desanimarla. Ha sido un viaje en el marco de una gira por Asia, donde ha recalado en Taiwán.





China ha dicho que “los que juegan con fuego se quemarán”. ¿Hasta dónde puede llegar su reacción?

El mismo día de la llegada de Pelosi a Taiwán, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado fuertísimo. Es uno de los más fuertes que he leído. Empieza diciendo que EE.UU. ha hecho caso omiso de la fuerte oposición y de las gestiones diplomáticas. En segundo lugar, dice que este viaje va a constituir una violación de principios de una sola China. Tercero, señala que va a causar un impacto serio en los principios que sostienen las relaciones bilaterales entre China y EE.UU. porque consideran que esta visita infringe la soberanía china y la integridad territorial de su espacio. En cuarto lugar, que mina la estabilidad del estrecho de Taiwán y que envía mensajes equívocos a los independentistas taiwaneses. Finalmente, dice que es una provocación y que la rechaza.





¿En qué contexto político en China se da esta visita?

En los próximos días se va a iniciar el proceso de elección en China. Además, se realizará el congreso del Partido Comunista. Es una fecha muy importante para el presidente y para China. Es un país que quiere mostrar su fuerza internacional.





¿Habrá más respuestas entre ambos países?

Pelosi salió de Taiwán y China anunció unos ejercicios militares en el estrecho de Taiwán y alrededor de la isla. Van a demostrar que ellos pueden cercar la isla y aislarla. Es un ejercicio militar importante y un aviso a EE.UU. Por su parte, EE.UU. respondió diciendo que reconoce que hay una sola China y que el viaje de Pelosi no ha sido auspiciado por el Ejecutivo, que ha sido una decisión personal. Han tratado de bajar la tensión.





¿Podríamos catalogar estos hechos como una especie de “guerra fría”?

EE.UU. había empezado una política de acercamiento con Asia Pacífico y, si bien tiene una conflictividad con China, sobre todo por los temas comerciales, siempre trata de bajar su conflictividad política. EE.UU. es consciente del gran poderío de China en el mundo y su creciente influencia e inversión. No creo que esto vaya a generar una nueva guerra fría entre ambos países, pero esta tensión debe ser manejada adecuadamente.





¿Por qué esta escalada nos debe interesar?

El mundo está globalizado. Un ejemplo: uno habría pensado que la guerra en Ucrania no nos afectaría, pero la repercusión ha sido brutal. La subida del precio del trigo, maíz, petróleo. La inflación en varias partes del mundo se debe en parte a este conflicto.

DATOS

- Nancy Pelosi concluyó ayer su visita de menos de 24 horas a Taiwán, un viaje que ha puesto en pie de guerra a China y que de momento se ha saldado con sanciones comerciales y maniobras militares en torno a la isla por parte de Pekín.

- El desplazamiento de Pelosi, tercera autoridad de EE.UU. y segunda en la línea de sucesión a la Casa Blanca, es el primero de un presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. a Taiwán desde 1997, cuando el republicano Newt Gingrich fue a la isla.