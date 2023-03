Dennis Avner, más conocido como ‘El Hombre Gato’, fue encontrado muerto el pasado 5 de noviembre en su vivienda en Las Vegas (Estados Unidos). La Policía local aún investiga las causas de su fallecimiento y no descartan que se haya tratado de un suicidio.

Avner era uno de los "transformistas" más famosos del mundo, a raíz de sus presentaciones realizadas tras las modificaciones extremas a las que sometió su cuerpo desde los 23 años para asemejarse a un felino. "Soy una atracción en cualquier lugar del mundo. No me preocupa el asedio de la gente, ya que eso pasa en cada sitio al que voy", señalaba a menudo Avner (54).

Entre las numerosas modificaciones que había hecho a su cuerpo figuraban tatuajes faciales y corporales, piercings, implantes faciales sub dérmicos, implantes dentales y silicona en varias zonas de su rostro. 'El Hombre Gato' tenía el récord mundial en transformaciones corporales, la mayoría de las cuales fueron realizadas por el artista Steve Haworth.

Avner había sido anteriormente técnico de sonares de la Marina de los Estados Unidos. Descendiente de las tribus Huron y Lakota, tras su transformación adoptó el nombre indígena de “Felino Cazador” y era reconocido por sus apariciones en el programa Ripley’s Believe It or Not!!.