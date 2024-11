EE.UU.: Donald Trump arrasó en las elecciones con importante voto latino

Lo que parecía un final apretado ha terminado siendo más cómodo de lo que adelantaban los analistas para Donald Trump. El republicano ha tirado al tacho todos los pronósticos y ha ganado las elecciones con marcada distancia sobre Kamala Harris, su rival demócrata, después de una campaña tan turbulenta como incierta. Trump, de 78 años, volverá a la Casa Blanca para convertirse en el presidente número 47 de los Estados Unidos.

El exmandatario ha sobrepasado los 270 votos electorales que necesitaba para proclamarse ganador (al cierre de esta edición ya sumaba 291) y ha ganado también el voto popular. El republicano ha conseguido el 50.7% de los votos, es decir más de 72 millones de sufragantes le dieron su respaldo, contra el 47.5 de Harris, que sumó poco más de 61 millones de votos, y que alcanzaba ya 223 votos electorales.

Trump ha celebrado su victoria con un discurso, que a diferencia de lo que señalaba durante su campaña sonó a conciliador, en el que adelanta una era dorada para su país y promete “frenar las guerras”.

“Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda, y la necesita con urgencia. Es hora de unirnos y vamos a intentarlo. El éxito nos unirá. Yo lo he visto”, dijo el magnate a sus seguidores en West Palm Beach, Florida, rodeado de su familia.

El republicano consolidó su victoria electoral adjudicándose cinco de los siete estados clave (Georgia, Carolina del Norte, Míchigan, Wisconsin y Pensilvania), mientras que Harris no ha ganado en ninguno, y queda aún por ver quién se impone en Arizona y Nevada.

Trump ha vencido y los resultados le están otorgando, además el Senado y posiblemente la Cámara de Representantes.

ACEPTA LA DERROTA

El desastre que representa esta derrota para los demócratas fue asumido por Kamala Harris apenas se confirmó que Trump sobrepasó los 270 votos electorales. La vicepresidenta llamó a su rival para felicitarlo por su victoria en una conversación en la que se habló sobre la importancia de un traspaso de poder pacífico, transición a la que se comprometió ayudar. También le pidió a Trump ser un presidente para todos los estadounidenses.

Minutos después, en un encuentro con sus partidarios en la Universidad Howard en Washington, donde estudió, Harris instó “a seguir luchando” y aceptó así su derrota.

“El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando”, dijo en un discurso a sus seguidores.

Este encuentro estaba previsto para el martes, al final de la jornada electoral, pero se pospuso alegando que todavía se estaban contando votos y que había estados que aún no estaban decididos. Para entonces, la desventaja de Harris sobre Trump era evidente.

EL VOTO LATINO

Sin duda, el voto latino resultó clave en la victoria de Trump. El comentario de un humorista pro-Trump durante un evento en el tramo final de la campaña en el que comparó a Puerto Rico con una “isla flotante de basura” no se ha traducido en un voto de castigo. El republicano, incluso, mejoró su promedio en comparación de 2016 al alcanzar un inesperado 45% del apoyo latino, frente al cerca de 53% de Harris, según una encuesta revelada este miércoles.

Y hasta el discurso antimigrante que lideró en su campaña no impidió que el expresidente arrasara en 12 de los 14 condados de Texas atravesados por la frontera de México.

Tras confirmarse su regreso a la Casa Blanca, líderes de todo el mundo felicitaron a Trump. Uno de los saludos más efusivos lo envió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que Trump alcanzó el “mayor regreso de la historia”. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se mostró a gusto los últimos años con Joe Biden, dijo esperar que la vuelta de Trump a la Casa Blanca propicie una “paz justa” para Ucrania. Quien no se pronunció fue el presidente ruso Vladimir Putin. El Kremlin indicó que Putin no prevé felicitar a Trump y que juzgará su presidencia “según sus actos”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que el regreso de Trump a la Casa Blanca ayudará a la Alianza a mantenerse “fuerte”

El presidente Joe Biden también llamó por teléfono al ganador de estas elecciones para felicitarlo e invitarlo a la Casa Blanca.

Trump es el primer presidente con una condena penal y cuatro inculpaciones pendientes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca cómo cerrar antes de la investidura los dos casos federales que hay en contra el republicano para cumplir con la política de que un presidente no puede ser procesado.

