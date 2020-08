[ACTUALIZACIÓN: 16:38 p.m.]La mayoría de los pasajeros que iban a bordo del avión de Malaysia Airlines que se estrelló el jueves en el este de Ucrania eran holandeses, dijo el jefe europeo de la aerolínea.

El vicepresidente senior de Malaysia Airlines, Huib Gorter, dijo que en el avión Boeing 777 viajaban al menos 154 holandeses, 27 australianos, 23 malasios, 11 indonesios, seis británicos, cuatro alemanes, cuatro belgas, tres filipinos y un canadiense.

Había otros 47 pasajeros cuyas nacionalidades aún no se ha identificado. Los 15 miembros de la tripulación del vuelo eran de Malasia.

Huib Gorter informó de nacionalidades. (AFP)

[ACTUALIZACIÓN: 16:16 p.m.]El avión de Malaysian Airlines con 295 personas a bordo fue derribado este jueves por un misil tierra-aire en Ucrania, aunque no está claro quién realizó el disparo, dijeron funcionarios estadounidenses a la AFP.

Los analistas de inteligencia norteamericanos "creen firmemente" que un misil tierra-aire derribó al avión y están revisando la información para determinar si fue disparado por separatistas prorrusos en Ucrania, tropas rusas del otro lado de la frontera o fuerzas del gobierno de Kiev, dijo un funcionario que pidió no ser identificado.

[ACTUALIZACIÓN: 15:17 p.m.]Gran Bretaña pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para examinar la situación del avión malasio que se estrelló en el este de Ucrania, indicaron el jueves fuentes diplomáticas.

La reunión, que será pública, está prevista el viernes por la tarde. De confirmarse que la aeronave fue derribada, no sería el primer caso.

[ACTUALIZACIÓN: 13:52 p.m.]La tripulación del avión de Malaysia Airlines que se estrelló en el este de Ucrania no había informado de problema alguno durante el vuelo, informó el jefe de la agencia de control del tráfico aéreo de Ucrania, Dmytro Babeychuk.

De otro lado, los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, a quienes se les atribuye haber derribado el avión, dijeron que hallaron la caja negra del avión, pero esa información no ha sido confirmada.

El primer ministro británico, David Cameron, se declaró "conmocionado y entristecido" por la tragedia.

I'm shocked and saddened by the Malaysian air disaster. Officials from across Whitehall are meeting to establish the facts.— David Cameron (@David_Cameron) julio 17, 2014

[ACTUALIZACIÓN: 13:20 p.m.]El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, dijo estar "profundamente conmovido por esta noticia dramática".

"Las circunstancias del accidente no son claras y todavía no se conoce la identidad de los pasajeros", dijo Rutte, que acababa de hablar con el presidente ucraniano.

"Pensamos en los pasajeros, sus familiares, sus amigos", dijo el primer ministro holandés que se encontraba en el exterior y emprendió inmediatamente el regreso a Holanda para seguir la situación desde La Haya.

[ACTUALIZACIÓN: 11:50 a.m.]Decenas de cadáveres estaban esparcidos alrededor de los restos humeantes del avión que se estrelló en el este de Ucrania el jueves, dijo un periodista de Reuters que estaba en el lugar.

Un trabajador de rescate de los servicios de emergencia dijo que al menos 100 cuerpos se habían encontrado hasta el momento en el lugar, cerca del pueblo de Grabovo, y que los restos de la aeronave estaban dispersos alrededor de un área de unos 15 kilómetros de diámetro. Al parecer, no hay sobrevivientes.

[NOTA ORIGINAL]Un avión de Malaysia Airlines se estrelló hoy en la frontera de Rusia y Ucrania.

En el Boeing 777, que partió de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur, viajaban 280 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Todos habrían fallecido.

Según una fuente de la aviación ucraniana, el avión tenía que pasar por el espacio aéreo de Rusia, pero a 50 kilómetros de su ingreso comenzó a declinar.

Malaysia Airlines confirmó la caída del vuelo MH17. La tragedia se da a cuatro meses de que otra de sus naves desapareciera con 239 personas a bordo. Pese a la búsqueda realizada por varios países, no hay detalles de su ubicación.

Malaysia Airlines has lost contact of MH17 from Amsterdam. The last known position was over Ukrainian airspace. More details to follow.— Malaysia Airlines (@MAS) julio 17, 2014

Antón Gueráshenko, asesor del ministro del Interior ucraniano, señaló que el avión fue abatido por un misil en una zona de Donetsk que está bajo el control de los milicianos separatistas.

Los rebeldes ucranianos borran el tuit donde enseñaban que tenían un misil capaz de derribar un avión a 10 mil metros http://t.co/UeOECF5jRH— Jordi Perez Colome (@jordipc) julio 17, 2014

Sin embargo, representantes de la autoproclamada república popular de Donetsk negaron que dispongan de armamento para derribar un avión que vuele a 10,000 metros de altura.

REACCIONES EN MALASIAEl ministro de Defensa de Malasia, Hishamuddin Hussein, dijo a través de su cuenta de Twitter que no se ha confirmado que la nave haya sido derribada.

Por su parte, el primer ministro de ese país, Najib Razak, anunció una investigación inmediata de la tragedia.