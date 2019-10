Un hombre de 68 años, identificado como Robert Chelsea, se ha convertido en el primer afroamericano en recibir un trasplante facial. Seis años después de haber perdido su apariencia original producto de un accidente, los médicos de Boston en Estados Unidos le dieron la oportunidad de volver a ver su rostro reconstruido.

Robert Chelsea perdió la estética de su rostro en el 2013, cuando un conductor en estado de ebriedad impactó contra su auto. Producto de este hecho, el hombre quedó en coma y, desde aquel lamentable día, ha recibido más de 30 cirugías

Según relata el diario The New York Post, en el 2018, los médicos le dieron la noticia que no podrían reconstruirle los labios, la nariz y la oreja izquierda. Por tal motivo ingresó a una larga lista de espera para un trasplante de rostro completo. Los médicos detallaron que la espera por un trasplante fue más larga de lo normal debido a su color de piel.

Felizmente, esa espera terminó. Durante 16 horas y bajo la supervisión de 45 profesionales del Brigham and Women’s Hospital, Chelsea recuperó un rostro.

“Dios bendiga al donante y su familia que eligieron donar este precioso regalo y darme una segunda oportunidad. Las palabras no pueden describir cómo me siento. Estoy lleno de agradecimiento y me siento muy bendecido de recibir un regalo tan maravilloso", dijo el paciente en un comunicado emitido el pasado jueves.

Chelsea es el noveno caso de trasplante facial que ha realizado el nosocomio Brigham and Women’s Hospital. Y, a nivel nacional, es la persona número 15.