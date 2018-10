EE.UU.: Joven horneó galletas con cenizas de su abuelo y las compartió con sus compañeros

California. Una estudiante de secundaria de Estados Unidos mezcló las cenizas de la cremación de su abuelo con galletas caseras que terminó compartiendo con varios de sus compañeros. La policía local inició la investigación tras la denuncia de uno de los afectados.

La joven junto a un amigo horneó las galletas y las compartieron con al menos nueve compañeros de clases en un colegio estatal cerca de Sacramento.

"Una chica que estaba también en mi clase me paró y me preguntó si quería una galleta. Como la conocía me dije '¿Por qué no? Es una galleta'", dijo Andy Knox a la cadena KCRA de NBC.

La policía de la zona indicó que los investigadores entrevistaron a nueve estudiantes que probaron las galletas, y que existen otros detalles que hacen que las acusaciones sean creíbles.

"Me dijo que había un ingrediente especial en las galletas", siguió. "Pensé que les había puesto drogas o algo y le pregunté '¿es una galleta con marihuana o algo?', y me respondió 'no'. Luego dijo que tenía las cenizas de su abuelo. Quedé horrorizado".

El teniente Paul Doroshov de la policía de Davis informó que los estudiantes se enteraron de que las galletas tenían cenizas humanas incluso antes de consumirlas.

Finalmente, la policía aclaró que es poco probable que los estudiantes sean acusados de haber cometido un delito, incluso si en las leyes hay alguno que se aplique a lo sucedido.

Fuente: AFP / AP

