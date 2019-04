EE.UU. felicita a Perú por su "generosidad" al recibir a 700,000 venezolanos

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo , felicitó este sábado a Perú "por su generosidad" al haber recibido a unos 700,000 venezolanos que huyeron de la crisis política y humanitaria en su país, tras reunirse en Lima con el presidente peruano, Martín Vizcarra.

En una declaración a la prensa en el Palacio de Gobierno, Pompeo agregó que Perú ha sentido los "desastrosos efectos" del Gobierno de Nicolás Maduro, desconocido por la comunidad internacional por haberse reelegido ilegítimamente.

"Hoy Perú está recibiendo a más de 700,000 refugiados de Venezuela que no tienen servicios, no tienen agua, hay apagones", razón por la cual Estados Unidos "dio más de US$ 30 millones de ayuda a Perú para proteger" a esos migrantes, señaló Pompeo.

El secretario de Estado también agradeció a Perú por "haber reconocido el gobierno interino de Juan Guaidó" en Venezuela y remarcó que la responsabilidad del éxodo de los refugiados en la región es del propio Maduro.

"Tenemos los mismos objetivos (con Perú) lograr que la gente se quede en su país de origen para que no necesiten migrar, es nuestra profunda esperanza que vuelvan a su país de origen", remarcó.

A su turno, el canciller peruano, Néstor Popolizio, declaró que desde el Grupo de Lima "estamos trabajando de manera fuerte para acentuar la presión que aísle a Maduro y cómo ayudamos mejor para que la ayuda humanitaria pueda llegar a Venezuela".

"En Venezuela se violan los derechos humanos sistemáticamente, tenemos que seguir aislando el régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro", insistió Popolizio.

El ministro peruano recordó que Perú con el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) está realizando una serie de actividades para complementar las decisiones que ha tomado no solo Estados Unidos sino la Unión Europea (UE) en términos económicos para aislar al régimen ilegitimo de Maduro.

"Vamos a seguir trabajando en todos los aspectos que hagan la presión contra Maduro, conjuntamente con la presión interna del pueblo venezolano, para ayudar a que recuperen la democracia lo más pronto posible", apuntó Popolizio.

Pompeo y el presidente peruano también abordaron la situación del comercio bilateral, que ha duplicado su movimiento desde la firma del acuerdo de promoción comercial en 2009, así como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, entre otros flagelos en el país sudamericano.

La gira del secretario de Estado por Sudamérica incluyó Chile y Paraguay y mañana continuará en la frontera de Colombia con Venezuela para analizar la situación de los miles de migrantes que huyen de territorio venezolano.

Fuente: EFE

