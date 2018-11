La candidata demócrata a la Cámara de Representantes Donna Shalala le arrebató hoy al Partido Republicano el decisivo distrito 27 de Florida , que durante años estuvo en manos de la veterana congresista Ileana Ros-Lehtinen.

Según resultados oficiales preliminares, Shalala obtuvo el 52 % de los votos, la republicana María Elvira Salazar 46 % y la independiente Mayra Joli, un 2 %.

Shalala, que ya celebró su victoria en el Club de Mujeres de Coral Gables, dijo en sus primeras declaraciones que va a representar a todos los habitantes de su distrito y su primera prioridad va a ser la salud, que es algo que incumbe a todas las personas, ricas o pobres y del origen étnico que sean.

En un video colgado en su cuenta de Twitter, Ros-Lehtinen le dice a su "amiga" Shalala que se siente "muy honrada" de que sea ella la que ocupe su puesto en el Congreso y le augura que tendrá éxito pues sabe que tiene "el servicio público en el corazón".



Shalala, que fue secretaria de Salud en la administración de Bill Clinton y dirigió la Universidad de Miami, envió una carta por correo electrónico a sus seguidores en la que agradece a todos los que confiaron en ella y les promete que no los defraudará.

También les indica que la tarea de ellos y suya "no estará completa" mientras todos los niños del distrito 27 no tengan una oportunidad para llegar a la educación superior y "hasta que el programa de salud Medicare y la Seguridad Social no llegue a todas las personas de edad".

"Mientras esta despiadada administración no rinda cuentas por sus numerosas injusticias, no nos detendremos", señaló sobre el Gobierno de Donald Trump, con el que se mostró muy crítica durante la campaña.

Shalala tuvo como rivales a la republicana María Elvira Salazar, una conocida periodista de medios hispanos, que debutó en política en estas elecciones, y la abogada de inmigración de origen dominicano Mayra Joli, candidata independiente.

El distrito 27, que abarca el centro de Miami, la Pequeña Habana, el distrito financiero de Brickell, Coral Gables y otras áreas de Miami con población mayoritariamente hispana, es considerado decisivo en estas elecciones en las que está en juego el control del Congreso.

En las elecciones presidenciales de 2016 la candidata demócrata Hillary Clinton ganó en el distrito 27 por 20 puntos de diferencia al republicano Donald Trump, hoy presidente de Estados Unidos.

El distrito 27 ha sido durante años el "reino" de la cubano-estadounidense Ros-Lehtinen, quien desde el Congreso alzó su voz contra Cuba y últimamente también contra Venezuela y Nicaragua, y promovió medidas contra ellos.

Ros-Lehtinen, que decidió no presentarse a una nueva reelección y piensa dedicarse a la enseñanza universitaria a partir de 2019, fue la primera mujer hispana en llegar al Congreso estadounidense, hace casi 29 años.

En las elecciones intermedias o de mitad de mandato presidencial los estadounidenses renuevan un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y en algunos estados, Florida entre ellos, también se elige al gobernador.

Fuente: EFE