EE.UU.: Lo que debes saber de la victoria de la CNN sobre la Casa Blanca

La confrontación entre el Gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación vivió esta semana un nuevo episodio, después de que la Casa Blanca vetara el acceso a un periodista de CNN y la cadena de televisión denunciara al presidente, Donald Trump , y a cinco miembros de su equipo, exigiendo la devolución de la credencial a su reportero.

Hoy un juez federal en Washington ordenó al gobierno de Trump que devuelva inmediatamente las credenciales de prensa al periodista Jim Acosta, quien era el jefe de los reporteros de CNN en la Casa Blanca.

El juez Timothy Kelly, quien fue nombrado para el puesto por el propio Trump, anunció su decisión tras una audiencia en Washington, en la cual dijo que las credenciales de Acosta debían ser devueltas inmediatamente y reactivadas para permitirle el acceso a la Casa Blanca.

La Casa Blanca confirmó que cumplirá con la decisión del juez federal y devolverá por ahora su acreditación al periodista de CNN , pero advirtió de que desarrollará "reglas" para asegurar que exista "decoro" entre los reporteros y "orden" en las ruedas de prensa.

El enfrentamiento

El principal corresponsal de la cadena en la Casa Blanca se ha enfrentado repetidamente con Trump y la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders en las sesiones informativas de los últimos dos años.

Sin embargo, esa dinámica evolucionó a un enfrentamiento casi a gritos durante una acalorada conferencia la semana pasada tras las elecciones legislativas en las que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes.

Acosta se negó a entregar el micrófono cuando el presidente indicó que ya no lo quería escuchar. Trump dijo que Acosta era una “persona grosera, terrible” y rápidamente la Casa Blanca anunció que se revocaría el acceso del reportero.

Entonces CNN decidió demandar a Trump argumentando que la revocación de la credencial era un “intento descarado de censurar a la prensa y excluir a reporteros de la Casa Blanca que desafían y disputan los puntos de vista del presidente”.

Trece organizaciones y medios de comunicación respaldaron a la CNN ante el tribunal, entre ellos los diarios The Washington Post y The New York Times y la cadena televisiva Fox News, la favorita de Trump.

James Burnham, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que Acosta era culpable de “ostentación inapropiada” y que merecía perder su acceso por su “negativa a cumplir con los estándares generales de una conferencia de prensa”.

Burnham dijo que la Casa Blanca es prácticamente el hogar y la oficina de Trump, y que el presidente tiene algún derecho de decisión sobre quién puede estar ahí.

Empero, el abogado de la cadena, Theodore Boutrous, sostuvo que Acosta estaba siendo señalado por la forma en que cubre la Casa Blanca, no su supuesta rudeza durante una conferencia de prensa.

“La Casa Blanca ha dejado muy en claro que no les gusta el contenido del periodismo de CNN y el de Jim Acosta”, dijo Boutrous. “La rudeza es en realidad una forma de expresar que ‘no me gusta que seas un reportero agresivo”, dijo.

Y es que Trump ha dejado claro que le desagrada CNN desde antes de que asumiera el cargo y continuara en su presidencia. Ha etiquetado a la cadena como una fuente de "noticias falsas" tanto en Twitter como en comentarios en público.

El sustento

La cadena CNN había argumentado en su demanda contra Trump que la retirada de la credencial de Acosta violaba sus derechos constitucionales recogidos en la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, y en la Quinta, relativa al debido proceso.

El juez dio hoy la razón a CNN al determinar que se violó el derecho al debido proceso de Acosta garantizado en la Quinta Enmienda, pero no se pronunció sobre el de la Primera Enmienda, algo que la Casa Blanca consideró como una victoria parcial de su argumento.

El juez también determinó que Acosta sufrió un "daño irreparable", con lo que descartó el argumento del gobierno de que CNN podría enviar a otros reporteros a cubrir la Casa Blanca en lugar de Acosta.

Tras la decisión del juez, CNN expresó su satisfacción por el resultado y señaló que espera una resolución completa en los próximos días.

Acosta habló brevemente fuera de la corte y agradeció a sus colegas en la prensa que apoyaron la demanda. "Volvamos a trabajar", dijo.



(Con información de AP, Reuters y EFE)