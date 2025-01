Edmundo González Urrutia: "Mi intención es ir a Venezuela para tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ofreció una conferencia de prensa para los medios argentinos en la que manifestó su emoción por el recibimiento que tuvo en el país liderado por Javier Milei. Además, mostró su rechazo a la detención de ciudadanos argentinos en Venezuela.

"Muy emocionado por la receptividad de los venezolanos en la Plaza de Mayo esta mañana, que fue una concentración numerosa. Yo agradezco ese reconocimiento del presidente Milei de mi persona como presidente electo de Venezuela. Hoy, más que nunca, me siento geográfica y emocionalmente más cerca de cumplir el mandato que nos dieron los venezolanos en las elecciones del pasado mes de julio y también quería comentarles que clamamos por la libertad de los ciudadanos argentinos injustamente detenidos en Venezuela. Expresamos nuestro malestar por esa situación", refirió González.

"Por supuesto que también clamamos por la libertad de todos los presos políticos civiles y militares en Venezuela, así como el respeto por los asilados que están en la Embajada Argentina en Venezuela", agregó.

En otro momento de la conferencia, González Urrutia reveló que tiene previsto reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, además de presentarse ante el Congreso de dicho país. También expresó su disposición de reunirse con la entrante administración de Donald Trump, informa DNews.

"La agenda todavía está en definición, sin embargo, contempla reuniones con los líderes políticos representados en el Congreso [de Estados Unidos]. También tenemos prevista una conversación con el presidente Biden y esperamos definiciones con respecto a las nuevas autoridades", refirió.

Como se sabe, el electo presidente de Venezuela fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en donde tuvieron una reunión de respaldo a su investidura.

Respecto a si irá a Venezuela el día de la toma de mando del nuevo presidente que se celebrará el 10 de enero, González Urrutia afirmó que esa es su intención, pero no reveló más detalles.

"Es una fecha cargada de emociones, no solamente por lo que representa mi presencia en Caracas ese día, sino por todas las circunstancias como la recompensa y otras cosas. Yo no voy a revelar más de lo que ya he dicho, que mi intención es ir a Venezuela simplemente para tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos al elegirme con más de 7 millones de votos"

