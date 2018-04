La angustía de los familiares de los tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador — secuestrados desde el pasado 27 de marzo— llegó a su fin.

El presidente de dicha nación, Lenin Moreno, confirmó el último viernes la muerte de los tres hombres de prensa. La espera acabó y no con buenas noticias. Los familiares de Paúl Rivas (fotógrafo), Javier Ortega (periodista) y Efraín Segarra (conductor) esperaban que ellos regresaran con vida pero el desenlace fue otro.



LA ESPERA DE YADIRA

"Tranquila, yo tengo a mi angelito", fue la última frase que Yadira Aguagallo, novia del fotógrafo Paúl Rivas, escuchó de su boca antes de partir desde Quito hacia Mataje, viaje del cual no regresaría, reporta el diario El Telégrafo.

La vida de Yadira cambió el pasado 27 de marzo, cuando se confirmó el secuestro. "Cambió en un segundo", confesó a la agencia Efe la comunicadora, que hasta el último momento encabezó el pedido de los familiares de que regresen con vida a los hombres de prensa y un mejor manejo del rescate por parte de los gobiernos de Ecuador y Colombia.

Para Yadira siempre quedará grabado el momento de su despedida, que en en ese fatídico día ni se imaginaba en lo que desembocaría.

"'Tranquila que vuelvo para tu cumpleaños'. Tengo en mi cabeza nuestra despedida, tú dentro de la camioneta que se alejaba. Ese fue el momento en que nuestras vidas cambiaron, nunca nada volverá a ser igual", se puede leer en el Facebook de Aguagallo.

La lucha por que regresen con vida a Paúl no cesaba para Yadira y cuando se difundió el video de los hombres de prensa con cadenas en el cuello fue una luz de esperanza para ella pero también un shock.

"Fue un impacto para todos los familiares del grupo periodístico ver la prueba de vida difundida por medios colombianos", declaró la periodista a radio Sonorama.

Aguagallo agregó que tras la difusión del video "las pocas horas o minutos que logramos dormir cada noche, se convirtieron de nuevo en una pesadilla al despertar y ver esas imágenes de Paúl, Javier y Efraín".

Tan solo hace una semana, Yadira declaraba a Efe que estaba segura que "los tres van a regresar, pero también de que nuestras vidas van a cambiar". Ella incluso ya imaginaba cómo sería su vida tras el regreso de Paúl.

"Los primeros momentos serán de desconfianza plena a todo. No tengo duda de la paranoia que voy a experimentar cada vez que Paúl salga de la casa y del miedo que me va a provocar que vuelva a hacer su trabajo", comentó la periodista a Efe, sin imaginar que una semana después y tras diversas marchas que encabezó, sus expectativas de reencontrarse con Paúl no se concretarían.