En la campaña electoral de Ecuador de este año, el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) respaldó a Lenín Moreno, candidato de su movimiento, Alianza País, y lo calificó de “afable y conciliador”. Sin embargo, desde que Moreno asumió la presidencia en mayo pasado, los únicos calificativos que Correa tiene para su sucesor y ex vicepresidente (2007 -2013) son “mediocre” y “desleal”. Al parecer, la alianza llegó a su fin y hoy solo se muestran como enemigos políticos.

El rechazo a un legado

Una vez ganadas las elecciones en primera y segunda vuelta, Rafael Correa no solo le dejó el cargo a Lenín Moreno tras diez años en el poder sino también a su vicepresidente, Jorge Glas, y el sonado caso de corrupción de Odebrecht que remece a la clase política de toda la región. Ecuador no fue la excepción y los nexos de la constructora con el gobierno de Correa no tardaron en aparecer.

El caso vinculó a Jorge Glas a través de su tío, Ricardo Rivera, quien admitió estar involucrado en el pago de sobornos, y por declaraciones de José Dos Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, quien señaló haber pagado a Glas US$14.1 millones entre 2012 y 2016.

Tras diversos cuestionamientos contra Glas, el 3 de agosto pasado Lenín Moreno ordenó mediante, en un decreto, el retiro de las competencias a su vicepresidente. La medida fue criticada por Rafael Correa y sus simpatizantes en la Alianza País, quienes no dudaron en llamar al mandatario “traidor”.

Lenín Moreno, presidente de ecuador: “Algunos ex presidentes se olvidan que lo son y suelen comportarse de manera diferente”.

Esta disputa continuó el pasado 18 de setiembre cuando Lenín Moreno denunció la existencia de una cámara oculta instalada en su despacho y acusó a Rafael Correa de espiarlo a través de su celular. El ex mandatario rechazó en tono burlón estas acusaciones: “Si prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la presidencia, ni siquiera por malo sino por ridículo”.



Rafael Moreno ha señalado que si bien ha recibido el expreso respaldo de Correa, “con frecuencia parece que los ex presidentes se olvidan que lo son. Creen que tendrían todavía la potestad de decidir”.

Casi tres meses después de dejar el cargo, Rafael Correa ha denunciado que Lenín Moreno busca encarcelarlo e inhabilitarlo. Además, ha anunciado su retorno a la política impulsando una Asamblea Constituyente que podría cesar al gobierno de su ex aliado antes de que termine su mandato en 2021. La pelea por mantener y recuperar el poder en Ecuador ha sido anunciada.

Un partido “Morenista” se avecina - Juan Velit



Rafael Correa quiere continuar manejando el gobierno ecuatoriano como cuando era su presidente. Pero Lenín Moreno ha buscado conducir su propio gobierno y no ser una especie de muñeco ventrílocuo de Correa, independizándose y tomando sus propias decisiones, como renunciar a su régimen cuando fue su vicepresidente y denunciar públicamente actos ligados de corrupción.

Lenín Moreno busca alejarse del partido de Rafael Correa, la Alianza País. Y no solo renunciar, sino también negar a esta agrupación. Tengo la impresión de que tiene su propio proyecto político, con un movimiento propio.

Asimismo, Moreno busca colocarse en una posición política más al centro que a la izquierda. Esto se debe a que esas propuestas ideológicas se adecúan más a la realidad y a lo que ocurre en América Latina. Y es porque el fantasma de Hugo Chávez y el demonio de Nicolás Maduro empiezan a gravitar en América Latina. Los líderes de la izquierda están marcando un distanciamiento de esa imagen. Maduro les ha hecho un daño inconmensurable en la región.

Tenga en cuenta:

- Rafael Correa ha cuestionado a Lenín Moreno constantemente por haber anunciado, desde antes de ser presidente, un “cambio en el estilo de gobierno” que incluye diálogos con partidos de oposición.

- A diferencia de Correa (aliado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro), Lenín Moreno ha criticado al régimen chavista, especialmente por las muertes ocurridas en las protestas.

- El presidente de Ecuador se ha manifestado también a favor del diálogo entre la oposición venezolana y el chavismo.

- El próximo 2 de octubre, el mandatario Lenín Moreno anunciará el contenido de la consulta popular que busca: “Mejorar el sistema político para tener más democracia; profundizar la participación ciudadana; lograr absoluta transparencia en la elección de autoridades de control; y fortalecer el equilibro en las funciones del Estado”.

- Rafael Correa ha criticado dicha consulta al señalar que son impulsadas por grupos de la derecha ecuatoriana que buscan “destruir todo lo que ha construido” durante los diez años de gobierno.