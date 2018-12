Quito. El presidente de Ecuador , Lenín Moreno, eximió de sus funciones a la vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, salpicada por un caso de supuesto cobro irregular en la financiación de su partido izquierdista ABA.

"He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencia a su derecho a la legítima defensa", anunció Lenín Moreno en una decisión que no supone su relevo del cargo.

El mandatario dijo que, "por la delicadeza de esas funciones", decidió encargar esa labor al secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones.

El presidente hizo el anuncio en una ceremonia en la que tomaron posesión varios cargos ministeriales, dentro del que es el segundo reajuste de su gabinete este año.

Vicuña explicó en su perfil de Twitter que, por la mañana, había pedido al jefe del Ejecutivo que se la eximiera de sus funciones, entre las que destacan los programas de economía popular y solidaria y la reconstrucción por el devastador terremoto de 2016.

"Esta mañana he solicitado licencia al presidente Lenín para ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas", indicó Vicuña, quien el viernes, en una entrevista con Efe, aseguró que no renunciará a su cargo.

Esta mañana he solicitado Licencia al Presidente @Lenin para ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas. pic.twitter.com/PnzFyJBP71 — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 3 de diciembre de 2018

La hasta ahora vicepresidenta de Ecuador se encuentra bajo una investigación de la Fiscalía General después de que la semana pasada medios locales informaran de supuestas contribuciones indebidas que habría recibido en su cuenta bancaria cuando se desempeñó como legisladora, y que antiguos asesores le habrían depositado.

El Parlamento de Ecuador solicitó el jueves su renuncia tras conocerse los extremos y varios legisladores pidieron que fuera sometida a juicio político, mecanismo de censura parlamentaria a un funcionario o cargo público.

Vicuña, que negó cualquier irregularidad en los cobros, había sido designada vicepresidenta de Ecuador en octubre de 2017.

Lo hizo en sustitución del vicepresidente electo Jorge Glas, que en esa fecha entró en prisión preventiva por un caso de corrupción en la trama de sobornos de la firma brasileña Odebercht.

En enero de este año el Parlamento ecuatoriano aprobó su nombramiento como vicepresidenta del país tras el abandono efectivo del cargo de Glas, tras haber sido elegida entre una terna de tres aspirantes.



Fuente: EFE



