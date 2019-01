Ecuador denunció al gobierno de Correa por multimillonarios sobreprecios

Ecuador presentó hoy, viernes, sendas denuncias contra el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) por los supuestos sobreprecios por al menos 2,450 millones de dólares hallados en el área petrolera tras auditorías realizadas con el apoyo de la ONU.

"Evaluación de @ONU_es confirma sobreprecio e irregularidades en 5 proyectos petroleros del régimen anterior", dijo a través de su cuenta en Twitter el mandatario Lenín Moreno , ex aliado y ex vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013.

"Hoy (viernes) presentamos denuncia ante @FiscaliaEcuador y Contraloría. ¡La lucha contra la corrupción es frontal!", añadió.

Vea también Presidente de Ecuador denuncia multimillonaria corrupción en gobierno de Correa

Luego, el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, y el ministro de Energía, Carlos Pérez, acudieron ante esas entidades para hacer la denuncia sobre las presuntas irregularidades.

La administración de Moreno mantiene un acuerdo anticorrupción con la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuyo marco fueron auditadas cinco grandes obras petroleras impulsadas por el gobierno de Correa, quien desde 2017 reside en Bélgica y es prófugo de la justicia nacional.

"Venimos ante usted a hacer la entrega formal de la documentación entregada por las empresas que fueron contratadas a través del PNUD, Naciones Unidas, para el análisis de los cinco proyectos", expresó Pérez al contralor subrogante Wilson Vallejo.

El gobierno dejó alrededor de 2,500 hojas para que la Contraloría "se sirva analizar la información y tomar las acciones que juzgue pertinente", añadió.

Tras recibir los resultados de las auditorías a cargo de empresas de España, Estados Unidos y Reino Unido, contratadas mediante licitación del PNUD, Moreno denunció el supuesto multimillonario perjuicio para el Estado el jueves por la noche a través de radio y televisión.

"Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas", señaló el gobernante, apuntando que por los cinco proyectos se pagaron unos 4,900 millones de dólares "cuando debió costar apenas la mitad o menos", y que "no puede quedar en la impunidad este atraco a los fondos públicos".

"Miente y confunde"

La rehabilitación de la principal refinería ecuatoriana demandó 2,230 millones de dólares frente a un presupuesto inicial de 754 millones y un 99% de sus trabajos fue "contratado a dedo", dijo.

Correa, quien vive un autoexilio en Bélgica al enfrentar una orden de prisión para ser juzgado en Ecuador por el secuestro de un opositor en 2012, reaccionó ante la denuncia.

"¡Qué lástima que no pueda criticar obras de Moreno, porque no ha hecho NINGUNA! Con su mala fe, miente y confunde supuestos problemas -en miles de obras hechas por mi Gobierno-, con corrupción", manifestó el ex presidente por Twitter.

"De haber corrupción, que se sancione, pero sin tanto show", apuntó.

Correa sostuvo que "por supuesto que puede haber problemas" en algunos de los proyectos que promovió en su década de gobierno y que "no acabaré de pedirle disculpas a la Patria y a la historia, por la peor de mis obras", en alusión al haber impulsado la candidatura de Moreno para la presidencia.

El jefe de Estado anunció que solicitó a la ONU investigar también el manejo de recursos de la seguridad social y para la construcción de hidroeléctricas y otras obras consideradas emblemáticas de la gestión de Correa.

Cinco ex funcionarios de Correa ya han sido juzgados por corrupción como el ex vicepresidente Jorge Glas, condenado en primera instancia a seis años de cárcel por recibir sobornos por 13.5 millones de la brasileña Odebrecht.

Moreno y Correa sostienen una pugna de poder que llevó a una crisis del oficialismo.

Una comisión cívica estimó que en la década de la gestión de Correa, los hechos de corrupción alcanzaron unos 24,742 millones de dólares.



(Con información de AFP)