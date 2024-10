The Economist apoya a Kamala Harris: "Trump representa un riesgo inaceptable para Estados Unidos y el mundo"

En medio del escándalo que ha causado la posición de The Washington Post y Los Angeles Times de no expresar su apoyo a ningún candidato a las elecciones presidenciales de este martes, The Economist manifestó su postura claramente: apoyará a Kamala Harris.

"Si The Economist tuviera un voto, lo daríamos por Harris", señala la importante publicación, la cual deja claro que el expresidente "representa un riesgo inaceptable para Estados Unidos y el mundo".

El medio advierte "que los peores instintos de Trump se verían limitados por su personal, la burocracia, el Congreso y los tribunales".

"Estados Unidos bien podría soportar cuatro años más de Trump, como ha hecho con las presidencias de otros hombres imperfectos de ambos partidos. El país incluso podría prosperar. Pero los votantes que afirman ser sensatos pasan por alto el riesgo de una presidencia de Trump. Al convertir a Trump en líder del mundo libre, los estadounidenses estarían jugando con la economía, el Estado de derecho y la paz internacional. No podemos cuantificar la probabilidad de que algo salga terriblemente mal: nadie puede hacerlo. Pero creemos que los votantes que la minimizan se están engañando a sí mismos".

Aunque reconoce "que nuestros peores temores sobre el primer mandato de Trump no se hicieron realidad", Estados Unidos -dice la publicación- redujo los impuestos y desreguló la economía, que ha crecido más rápido que con cualquiera de sus homólogos del mundo rico.

"Si The Economist no previó tanto en 2016, ¿por qué prestar atención a nuestra advertencia ahora? La respuesta es que hoy los riesgos son mayores. Y eso se debe a que las políticas de Trump son peores, el mundo es más peligroso y muchas de las personas sensatas y responsables que controlaron sus peores instintos durante su primer mandato han sido reemplazadas por verdaderos creyentes, aduladores y oportunistas".

"Los buenos presidentes unen al país. El genio político de Trump consiste en poner a la gente en contra de los demás. Tras la muerte de George Floyd, sugirió que el ejército disparara a los manifestantes en la pierna. La prosperidad de Estados Unidos depende de la idea de que se trate a la gente de manera justa, independientemente de su ideología política; Trump ha amenazado con poner al Departamento de Justicia en contra de sus enemigos políticos", alerta The Economist.

En opinión del medio, "junto a Trump, Kamala Harris representa la estabilidad"

Pero reconoce que Harris no es una política que se desempeñe como máquina: "Le ha costado decirles a los votantes qué quiere hacer con el poder. Parece indecisa e insegura. Sin embargo, ha abandonado las ideas más izquierdistas de los demócratas y está haciendo campaña cerca del centro, flanqueada por Liz Cheney y otros exiliados republicanos". Y si bien apunta que tiene defectos comunes, ninguno la descalifica.

LOS ERRORES DE KAMALA HARRIS

Objetivamente, The Economist puntualiza que algunas de las políticas de Harris son peores que las de su oponente como "su gusto por la regulación y por gravar más la creación de riqueza. Algunas son simplemente menos malas, por ejemplo, en lo que respecta al comercio y el déficit, pero otras, en lo que respecta al clima y el aborto, son inequívocamente mejores. Es difícil imaginar a Harris como una presidenta estelar, aunque la gente puede sorprendernos, pero no es posible imaginarla provocando una catástrofe".

De manera concluyente, señala: "Los presidentes no tienen por qué ser santos y esperamos que una segunda presidencia de Trump evite el desastre. Pero Trump representa un riesgo inaceptable para Estados Unidos y el mundo. Si The Economist tuviera un voto, lo daríamos por Harris".

DATO

Cuando The washington Post anunció que no apoyaría ningún candidato, a pesar de que los periodistas alistaban un borrador de apoyo a Harris, un cuarto de millón de lectores del Post cancelaron sus suscripciones, una cifra informada primero por NPR y luego por el propio Post . Eso representa alrededor del 10 por ciento de la circulación total, según The New York Times.

