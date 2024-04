Ya lo han dicho los especialistas en la materia: el eclipse solar total del lunes 8 de abril será histórico. Y por varias razones: se espera que sea el más visto, no habrá un fenómeno de dicha magnitud hasta el año 2052 y porque será visible es grandes ciudades de Norteamérica.

Sin embargo, una preocupación va creciendo en las personas pocas antes de que ocurra el fenómeno: ¿El eclipse solar total es un peligro para los ojos?

La agencia AFP es tajante en la respuesta y señala que un simple vistazo al eclipse “puede provocar una pérdida irreparable de visión”.

Aaron Zimmerman, profesor de optometría de la Universidad Estatal de Ohio, explica a AFP que el principal peligro asociado “procede de la toxicidad fotoquímica, cuando ondas cortas y potentes de luz azul, violeta y ultravioleta -esta última invisible- desencadenan reacciones químicas que dañan los bastoncillos y conos de la retina, la membrana situada en la parte posterior del ojo que recibe las impresiones luminosas y las transmite al nervio óptico”.

Las consecuencias serán una vista borrosa, cambios en la percepción de colores y manchas negras, sin la certeza que vuelva a la normalidad.

Neil Bressler, profesor de oftalmología de la Universidad Johns Hopkins y redactor jefe de la revista JAMA Ophthalmology, indica que los daños de mirar un eclipse pueden ser parciales y tratados, aunque no todos corren con la misma suerte.

“En otros casos, puede dejar una mancha negra permanente y no tenemos un tratamiento para revertirla. Es como el tejido cerebral: una vez que lo has perdido, no vuelve”, dijo Bressler.





¿Cómo ver un eclipse solar?

Los especialistas recomiendan lo siguiente:

Usar gafas especiales, que bloquean el 99,99% de la luz.

Hacer un agujero en una hoja de cartón y dejar que la luz incida sobre otra superficie.

Seguir el fenómeno a través de la página web de la agencia espacial estadounidense, la NASA.





¿Qué no se debe hacer?

Asimismo, hay recomendaciones de lo que no se debe hacer nunca cuando hay un eclipse solar.

No verlo directamente.

No ver el sol con aparatos como cámaras fotográficas o de video.

No ver el sol con instrumentos como telescopios o prismáticos que no estén preparados para ello, es decir, que tengan filtros solares.





MIRA AQUÍ EL ECLIPSE SOLAR

