La drogaron, la violaron en grupo y grabaron el brutal abuso en un bar de Ecuador

Brutal violación sexual en Ecuador. Una mujer de 35 años fue víctima de este aberrante hecho mientras disfrutaba de una reunión social con tres hombres, dos de ellos, supuestos amigos de la víctima.



El suceso ocurrió el último 13 de enero en un local que funciona como restaurante y bar en Quito. La víctima identificada solo como 'Martha' para preservar su bienestar festejaba un cumpleaños en compañía de 6 personas, entre quienes se encontraban un sujeto identificado como Juan Andés y los hermanos John Alexander y Danny Paul.

Fueron estos tres los individuos quienes agredieron sexualmente a la mujer tras haberla drogada. El parte policial señaló que la víctima había sido penetrada con palos de billar y botellas. Pero eso no fue todo. Los sujetos grabaron el acto sexual.



El panorama en el que fue hallada 'Martha' fue desolador. Estaba desmayada, desangrada, completamente desnuda y tirada en el suelo para cuando fue encontrada por el dueño del local y sus otros tres amigos, el cumpleañero y dos mujeres, quienes dejaron la reunión por ir a comprar comida.

Junto a la víctima, estaban sus atacantes, con la camisa abierta y portando un teléfono móvil en donde habían imágenes y video de la agresión sexual.



El juez decidió enviarlos a prisión preventiva debido a los elementos de prueba que poseía. Los acusados fueron trasladados el último jueves al Centro de Detención Provisional de Latacunga, una de las prisiones de más alta seguridad en Ecuador.

Christián Arellano, abogado de 'Martha', indicó que a los culpables les espera una pena máxima de 29 años y 4 años de prisión por el delito de violación sexual y un tercio de la condena extra por los agravantes del caso debido a "la saña, la grabación y haber sido conocidos directos" de la mujer ultrajada.



Mientras tanto, 'Martha' fue internada en un hospital. Durante dos días, se recuperó de las brutales lesiones. Tenía varios desgarros en la zona genital debido a la sodomización y penetración con variados elementos.

La Fiscalía informó que espera concluir en 30 días el proceso de instrucción fiscal para presentar pruebas ante el juez, quien, en audiencia preparatoria, decidirá si llama a juicio a los agresores.



El apoyo a 'Martha' en Ecuador ha sido masivo. En redes sociales se organizó una movilización a su favor y a través del hashtags (etiquetas) ella recibe mensajes de ayuda.

VÍCTIMA: "AÚN NO LOGRO ASIMILARLO"



“Los tres chicos forman parte de mi grupo de amigos. Con dos de ellos me llevo más de dos años y medio. Hemos salido en bastantes ocasiones”, aseguró 'Martha' a Teleamazonas de Ecuador.



Descartó haber notado señales de que iba a ser víctima de un ataque sexual por parte de ellos, a quienes estimaba. Manifestó que estaba tranquila y confiada en la celebración.

Sus heridas físicas van sanando, pero sus heridas emocionales aúno. "Emocionalmente, la verdad, aún no logro asimilarlo. Todo esto me parece irreal", indicó y agradeció el apoyo de sus familiares, amigos, médicos y de los ciudadanos ecuatorianos.



Eso sí, pidió a las víctimas de violación "que no se queden calladas".

