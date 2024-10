Dos hermanos peruanos fueron asesinados en Estados Unidos: Todo lo que se conoce

Dos hermanos de nacionalidad peruana han sido hallados muertos en New York, Estados Unidos. Los jóvenes fueron asesinados en El Bronx el pasado 12 de octubre.

En un inicio, los hermanos habían asistido juntos a una fiesta llevada a cabo en la avenida Stratford; sin embargo, luego decidieron dirigirse a otro evento cercano en el que se involucraron en una pelea con otros hombres, quienes terminaron con sus vidas.

Según las autoridades de EE.UU., Héctor Guevara Cuba, de 24 años, fue apuñalado en el abdomen y Leider, de 27 años, presentaba una herida en el pecho. Sus muertes fueron confirmadas en el Centro Médico Jacobi.

“Mi papá me llamó (para decirme) que me fuera al hospital. Pensé que estaban vivos, como sea, pero que estaban vivos. Llegué y me dijeron que ya estaban muertos los dos”, declaró Merly Vásquez, viuda de Leider Guevara, en conversación con El Diario de New York.

“Quiero que hagan una investigación. Quiero justicia. Dejaron toda nuestra familia devastada. Duele a toda nuestra familia y toda nuestra familia está desconsolada. Tomaron personas inocentes demasiado buenas y uno tiene un hijo. Quiero que las personas que les hayan hecho esto vayan a la cárcel”, agregó Vásquez.

Los jóvenes se encontraba viviendo en el lejano país desde hace más de dos años. Ambos trabajaban en construcción y vivían juntos.

La familia pide ayuda para repatriar los cuerpos de los peruanos. Además, exhorta a las autoridades a que investiguen el caso para que se identifique a los asesinados.

