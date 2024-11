Donald Trump presidente: ¿Cuáles fueron las portadas de los medios estadounidenses?

El panorama político de Estados Unidos vivió un hito inesperado con el triunfo de Donald Trump, quien, tras una segunda postulación, regresa a la Casa Blanca, convirtiéndose en el primer expresidente en volver al máximo cargo de la Nación después de su primer mandato.

La noticia acaparó las portadas de los principales medios estadounidenses. The New York Times destacó la victoria como una prueba de la polarización en el país, mientras que The Washington Post analizó los factores que llevaron al electorado a respaldarlo una vez más, pese a las controversias que rodearon su anterior administración.

The New York Times: "Trump regresa con fuerza"

Imagen

USA Today: "Trump recupera la Casa Blanca"

Imagen

The Washington Post: "El amanecer de una nueva era Trump"

Imagen

The Boston Globe: "En un país en cambio, el triunfo de Trump resuena"

Imagen

The Dallas Morning News: "Trump se regocija en la victoria"

Imagen

The Wall Street Jounal: "Trump triunfa de nuevo"

Imagen

Los Angeles Times: "Trump gana: el 45.º presidente se convertirá en el 47.º"

Imagen

Chicago Tribune: "Regreso histórico"

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO