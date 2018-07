Donald Trump tilda a Rusia, la Unión Europea y China de "enemigos" y "competitivos"

El mandatario Donald Trump , tildó a Rusia, la Unión Europea y China de "enemigos" de Estados Unidos, por diversas razones, en una entrevista emitida este domingo, en la víspera de su reunión con Vladimir Putin en Helsinki.

"Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio", dijo Donald Trump a la cadena CBS.

"Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, ciertamente son un enemigo. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos", dijo en la entrevista que fue realizada el sábado.

El mandatario de Estados Unidos ya se refirió anteriormente hacia Vladimir Putin como "competencia".

"Putin es competencia (...) Alguien decía que es mi enemigo. No es mi enemigo. ¿Es mi amigo? No, no le conozco lo suficiente. Pero el par de veces en que lo he visto nos hemos llevado muy bien", comentó Trump en esa ocasión.

