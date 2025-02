Donald Trump retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó este martes 4 de febrero una orden ejecutiva para ponerle fin a la participación del país norteamericano en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, además de continuar con la suspensión de fondos para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

La firma de esta orden se da el mismo día que Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Es preciso resaltar que Netanyahu ha sido, por mucho tiempo, crítico con la UNRWA y ha acusado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de ser parcial contra Israel.

Asimismo, Trump señaló que planeaba volver a aplicar lo que llamó "política de máxima presión" contra Irán, por las acusaciones de que estaban tratando de desarrollar armamento nuclear.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya retiró a EEUU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el principal foro interestatal de debate sobre derechos humanos en el seno de Naciones Unidas.

Medidas antes tomadas

Washington se reincorporó a este organismo poco después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021.

En su primer mandato, Trump también suspendió la financiación a la UNRWA, exigiendo a los palestinos retomar las negociaciones de paz con Israel.

Desde que asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero, Trump ha ordenado la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París sobre el clima, decisiones que ya tomó en su primera etapa en la Casa Blanca.

