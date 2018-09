Donald Trump no cree que huracán María haya dejado 3 mil fallecidos en Puerto Rico

El presidente estadounidense, Donald Trump , negó que 3 mil personas fallecieran tras el paso del huracán María en Puerto Rico a finales de 2017, como aseguran varios informes académicos, y acusó a los demócratas de manipular los datos con fines políticos.

"Tres mil personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, después de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Después, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras realmente grandes, como 3 mil", afirmó Donald Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario acusó de este incremento a la oposición demócrata, mediante la modificación de datos con fines políticos, al asegurar que "si una persona moría por cualquier razón, como edad avanzada, simplemente la añadían a la lista".

Un reciente informe de la Universidad George Washington de la capital estadounidense, encargado por las autoridades puertorriqueñas, situó el saldo mortal en Puerto Rico debido al huracán en al menos 2.975 muertos, frente a los 64 fallecidos que se habían reconocido oficialmente en un principio.

Los investigadores, según el documento, hallaron "brechas en los procesos de certificación de muerte y de comunicación pública" en Puerto Rico para explicar la enorme diferencia entre ambas cifras.

Las palabras de Donald Trump se producen cuando la costa este de Estados Unidos se prepara para la llegada del potente huracán Florence, que se espera toque tierra este fin de semana en las costas de Carolina del Norte con crecidas del nivel del mar que podrían ser catastróficas.



