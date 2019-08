¿Por qué Donald Trump quiere comprar Groenlandia? Presidente de EE.UU. explica sus motivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer su intención de comprar Groenlandia; sin embargo, aclaró que actualmente no era prioridad de su administración.

"El concepto surgió y dije, sin duda, estratégicamente es interesante y estaríamos interesados, pero hablaremos un poco (con Dinamarca)", aseguró el mandatario.

Para el jefe del Estado norteamericano, la compra de Groenlandia es esencialmente "un gran negocio inmobiliario".

En el siglo XVIII, Dinamarca colonizó Groenlandia, de dos millones de kilómeros cuadrados. La mayoría de su población pertenece a la comunidad indígena inuit y asciende a 57 mil personas.

"Está dañando mucho a Dinamarca porque están perdiendo casi 700 millones de dólares al año manteniéndola… y estratégicamente, para Estados Unidos, sería bueno", reiteró Trump.

Mette Frederiksen, primera ministra danesa, descartó la venta de Groenlandia.

"Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", precisó la premier a la televisión danesa DR.

Agregó que la propuesta de Trump se trata de una "discusión absurda".

Desde 1979, Groenlandia posee un Estatuto de Autonomía, que incluye todas las competencias como política exterior, monetaria y derecho de autodeterminación aunque exceptúa defensa.

Este documento fue aprobado en un masivo referendo consultivo a los groenlandeses y fue ampliado treinta años después.

No es la primera vez que Estados Unidos intenta comprar Groenlandia. La última vez ocurrió en 1946, cuando Herry Truman era presidente. Hay que destacar que Norteamérica posee una base militar en el norte de la isla.

En tanto, el próximo 2 y 3 de setiembre, Donald Trump tiene previsto visitar Dinamarca. Sin embargo, el viaje fue puesto en duda por el mandatario porque consideró que no es "del todo seguro".

