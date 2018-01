Donald Trump: "Soy la persona menos racista que jamás han entrevistado"

El presidente de EE.UU., Donald Trump , ha negado ser racista al responder a preguntas de periodistas, tras la polémica originada por sus declaraciones en las que llamó "países de mierda" a naciones como Haití y El Salvador.



"Yo no soy un racista. Soy la persona menos racista que has entrevistado. Qué te puedo decir" , respondió Trump brevemente, al ser cuestionado este domingo cuando llegaba a cenar en el 'International Golf Club de West Palm Beach', Florida.

El pasado viernes, Trump se defendió y negó en su cuenta de Twitter , haberse referido de esa forma, según informaron The Washington Post y The New York Times, a esos países.



Sin embargo, un legislador demócrata presente en la reunión confirmó al diario Los Angeles Times las declaraciones de Trump.

Pese a desmentir dichas acusaciones y su pronunciación en redes sociales, el presidente estadounidense recibió duras críticas de los países aludidos, entre otros.