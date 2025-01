Donald Trump: la figura más polarizante en la historia de Estados Unidos [PERFIL]

Donald John Trump, empresario, magnate inmobiliario, y 47 º presidente de los Estados Unidos, es una de las figuras más controvertidas y polarizantes en la política y los negocios de la nación norteamericana. Su vida está marcada por éxitos empresariales, polémicas públicas y una carrera política que transformó el panorama político estadounidense.

Nacido el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, Trump creció en el seno de una familia acomodada. Su padre, Fred Trump, fue un destacado desarrollador inmobiliario en Brooklyn y Queens, quien inculcó en Donald un temprano interés por el sector.

Trump estudió Economía en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 1968. Pronto se unió a la empresa familiar, The Trump Organization, y la expandió significativamente, destacándose por la adquisición y desarrollo de lujosos rascacielos, hoteles y casinos.

Entre sus logros empresariales más icónicos están la construcción de la Torre Trump en Manhattan y la organización del certamen de belleza Miss Universo. Sin embargo, su carrera empresarial no estuvo exenta de dificultades, incluidas varias declaraciones de bancarrota en empresas vinculadas al sector del entretenimiento y los casinos.

En 2015, Trump sorprendió al mundo político al anunciar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos como republicano. Su estilo directo, discursos nacionalistas y su lema “Make America Great Again” (Hacer a América Grande Otra Vez) captaron rápidamente la atención de millones de votantes descontentos con la clase política tradicional. En noviembre de 2016, derrotó a la demócrata Hillary Clinton en una de las elecciones más disputadas de la historia reciente.

SU PRIMER GOBIERNO

Durante su mandato (2017-2021), Trump implementó políticas económicas basadas en recortes fiscales y desregulación, firmó acuerdos comerciales polémicos, endureció las leyes de inmigración y nominó a tres jueces conservadores a la Corte Suprema.

Su administración enfrentó críticas por su manejo de temas como el cambio climático y la pandemia de COVID-19, y fue objeto de dos juicios políticos (impeachments), aunque en ambos casos fue absuelto por el Senado.

A pesar de su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, Trump ha mantenido una influencia significativa en el Partido Republicano y entre sus seguidores, consolidándose como una figura clave en la política estadounidense.

Más allá de su carrera política, Trump sigue siendo un empresario influyente, autor de libros de autoayuda como The Art of the Deal, y una figura mediática con una capacidad única para generar titulares. Su legado continúa siendo motivo de debate entre quienes lo ven como un defensor de los intereses estadounidenses y quienes critican su impacto divisivo en el país.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: