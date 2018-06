Donald Trump y Jong-un se alistan para la histórica cumbre

Donald Trump y Kim Jong-un llegaron a Singapur , dos días antes de la esperada cumbre, la primera en la historia entre un presidente de Estados Unidos en ejercicio y un dirigente norcoreano, tras décadas de desconfianza y fricciones entre la superpotencia y el aislado país.

El mandatario de Corea del Norte tuvo una reunión con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, a quien le dijo: “El mundo entero está observando esta histórica cumbre, y gracias por sus sinceros esfuerzos (...). Seremos capaces de completar los preparativos para la histórica cumbre”.

Kim apareció sonriente, e incluso relajado antes de su entrevista con el primer ministro de Singapur.

En el caso de Trump, llegó tras su reunión con el G7 en Canadá. Interrogado sobre cómo se sentía de cara al encuentro, respondió que “muy bien”, pero no hizo más declaraciones a la prensa. Para hoy tiene previsto reunirse con Lee Hsien Loong.

(Perú21) (Perú21) Perú21

PAZ Y DESNUCLEARIZACIÓN



Los temas a tratar en la cumbre, principalmente, serán la paz y una posible desnuclearización. Washington exige una desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte, pero hasta ahora Pyongyang solo ha prometido públicamente un compromiso con la “desnuclearización de la península”, un término difícil de interpretar.

No obstante, el gobierno de Trump ha aclarado que no busca un “cambio de régimen” y no tiene intención de enviar sus fuerzas al país. Además, ha evitado prometer ayuda económica, pero sugirió que esta podría llegar de Corea del Sur, China y Japón, siempre y cuando se llegue a un acuerdo de desnuclearización.

Desde Roma, el papa Francisco expresó su deseo de que las discusiones de mañana “abran la vía a la paz para la península coreana y para el mundo”.

DÉCADAS DE TENSIÓN



Ambos países llevan décadas enfrentados. Corea del Norte ha continuado lanzando provocaciones esporádicas a medida que avanzaba en su programa nuclear, que presenta como una garantía frente a los riesgos de una invasión estadounidense.

El año pasado realizó el ensayo nuclear más potente de su historia y probó misiles capaces de alcanzar el territorio continental de EE.UU., atizando las tensiones, que llegaron a niveles nunca vistos cuando el entonces recién electo Trump intercambió amenazas e insultos con Kim.

Esta cumbre histórica ya está en los ojos del mundo, que observa atento su destino.

TENGA EN CUENTA



- La histórica reunión será en el hotel Capella, el lujoso complejo ubicado en la exclusiva isla de Sentosa. En este establecimiento, las habitaciones oscilan entre los 500 y 10 mil dólares por noche.

- “No podemos dar detalles” sobre los preparativos de la cumbre, dijo a la agencia Efe el gerente general del hotel, Fernando Gibaja.

- El complejo, formado por edificios de la época colonial británica, está rodeado de una exuberante selva, la cual será una garantía de privacidad para los líderes.