Donald Trump expresa "profunda preocupación" por acciones de Rusia contra Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump , coincidió en expresar su "profunda preocupación" por las "continuas detenciones" de barcos de Ucrania por parte de Rusia en el mar Negro, tras conversar telefónicamente con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Los dos líderes expresaron su profunda preocupación sobre el incidente en el estrecho de Kerch (que une los mares Negro y de Azov) y las continuas detenciones de barcos y tripulación ucraniana", señaló la Casa Blanca en un comunicado, sobre dicha conversación telefónica entre Donald Trump y Erdogan.

Ambos "acordaron encontrarse de nuevo en el G20 para discutir esta inquietud y otros temas importantes en la relación bilateral", agregó la escueta nota presidencial.

Donald Trump y Erdogan asistirán a finales de semana a la cumbre del G20, que tendrá lugar el viernes, 30 de noviembre, y el sábado, 1 de diciembre, en Buenos Aires, Argentina.

Aunque hay prevista una reunión de Donald Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Argentina, el mandatario estadounidense no ha descartado que se suspenda.

"Quizá no tendré la reunión (con Putin). Quizá ni siquiera tendré la reunión. No me gusta esa agresión (rusa contra Ucrania). No quiero esa agresión en absoluto", indicó Donald Trump en una entrevista ayer al diario "The Washington Post".

El Kremlin respondió hoy que ese encuentro sí que se celebrará el 1 de diciembre.

El domingo pasado, buques de guerra rusos interceptaron y dispararon en el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov, contra tres barcos ucranianos acusados por Moscú de entrar sin permiso en aguas territoriales rusas junto a la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia, y arrestaron a sus tripulaciones.

La tensión en el mar de Azov se desencadenó desde que Moscú construyera en mayo el puente de Crimea que une con el territorio ruso esta península anexionada por Rusia, tras lo que se redoblaron las inspecciones de los buques ucranianos, algo que Kiev considera un bloqueo, de facto, de sus puertos en la zona.



Fuente: EFE