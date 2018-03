"Me ofreció dinero luego de sostener relaciones sexuales que fueron consensuadas". De esta manera, Karen McDougal contó que el mandatario de Estados Unidos , Donald Trump , le ofreció una cantidad de dinero luego de pasar la noche con él.

La ex modelo de Playboy confesó que este episodio nadie lo sabía y será la primera y última vez que hable. "Recuerdo que él (Trump) me llamaba 'bebé' o me llamaba 'la Bella Karen'", agregó. La mujer lloró durante una parte de la entrevista con el periodista Anderson Cooper en CNN.

McDougal confirmó que antes de las elecciones de 2016, intentó vender su historia al medio sensacionalista 'National Enquirer', pero esa organización de noticias decidió ocultar la historia por motivos desconocidos.

La ex modelo de 47 años dijo que decidió contar su historia en televisión luego de que una amiga comenzara a hablar sobre la misma con los medios. Incluso contactó a Keith Davidson, el abogado que representa a la actriz porno Stormy Daniels, quien también da cuenta de una supuesta relación con Trump.