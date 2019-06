Donald Trump dice que se reunirá con Vladimir Putin en cumbre del G20 en Japón

Washington. Donald Trump dijo este miércoles que se reunirá a finales de mes con el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Japón.

"Me reuniré con Putin en el G20", confirmó Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en un momento en que Estados Unidos y Rusia están enfrentados por varios temas en la agenda internacional, desde la crisis en Venezuela, pasando por Siria y Ucrania.

El portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov dijo al medio ruso Sputnik que hasta el momento el Gobierno no había recibido la propuesta de Washington sobre preparativos de la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos.

"Sobre este tema no hay noticias algunas, los estadounidenses no han iniciado algo; no hemos recibido propuestas concretas algunas por parte de ellos, por eso no se realizan preparativos de algún encuentro separado en la cumbre del G20", cita el medio ruso a Peskov.

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con Vladimir Putin en Helsinki en julio del 2018. (AFP)

Anteriormente, en mayo de este año, el presidente de Estados Unidos había adelantado su intención de reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin y con Xi Jinping.

Este, entonces, será el primer encuentro formal entre Trump y Putin en casi un año, después de una cumbre que ambos mandatarios mantuvieron el pasado julio en Helsinki.

Además, el encuentro se da luego de que concluya en Estados Unidos la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

No es la primera vez que Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran en una reunión de la G20. Ya pasó en Alemania en julio del 2017. (AFP)



El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrán también una reunión en el marco de la cumbre de líderes del G20 que acogerá Osaka a finales de junio para continuar con su "diálogo constructivo" para resolver el contencioso por las islas Kuriles.

Tokio reclama la devolución de cuatro de estas islas (Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai), en poder soviético primero y después ruso desde el fin de la II Guerra Mundial, y confía en recuperar al menos la soberanía de dos de ellas, opción definida en la Declaración Unión Soviética-Japón de 1965, según el Gobierno que lidera Abe.

Moscú, por su parte, alega que dicho texto contempla primero la firma del tratado de paz antes de abordar la devolución de dos de las islas más pequeñas del archipiélago, Shikotan y Habomai.​

Por su parte, el presidente estadounidense avisó hace unos días que estaba "programado" un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, al margen de la reunión del G20 en Japón, advirtiendo que impondrá más aranceles en el caso de que no se produzca la cita.

Trump y Xi Jinping se reunieron en la cumbre del G20 en Buenos Aires en diciembre de 2018. (AFP)

"Sí, lo haría", dijo Trump en una entrevista a la cadena CNBC, respondiendo a la pregunta de si impondría más gravámenes en caso de que Xi no acuda a la cita en Japón a finales de mes.

En un momento de disputas comerciales entre ambos países, Trump dijo que la reunión estaba "programada" y afirmó que cree que Xi va a asistir, mientras que un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino indicó que "todavía no hay" información sobre un encuentro entre ambos mandatarios.

"Yo creo que va a ir y creo que tenemos programada una reunión. Yo creo que él va ir. Yo tengo una muy buena relación con él. La verdad es que es un tipo estupendo, un gran hombre", afirmó Trump.

La reunión del G20 se celebra en Osaka el 28 y el 29 de junio.

Fuente: AFP / EFE