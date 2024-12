Donald Trump dice que cree en la vacuna contra la polio

El presidente electo Donald Trump aseguró que la vacuna contra la polio seguirá disponible, disipando temores sobre un posible cambio de postura en su administración, a pesar de la polémica generada por su elección de Robert F. Kennedy Jr. para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En una conferencia de prensa, Trump fue consultado sobre si apoyaba retirar la vacuna contra la polio, luego de que un informe del New York Times señalara que un abogado cercano a Kennedy presentó peticiones para revocar la aprobación de inmunizaciones contra enfermedades prevenibles.

“No se va a perder la vacuna contra la polio. Eso no va a suceder”, afirmó Trump. “Vi lo que pasó con la polio. Tengo amigos que se vieron muy afectados por eso y… todavía no están en tan buena forma debido a eso”.

Como se sabe, la vacuna ha sido clave para la casi erradicación de una enfermedad que puede causar parálisis de por vida. Líderes como Mitch McConnell, el republicano de mayor rango en el Senado y sobreviviente de la polio, condenaron la posibilidad de que la nueva administración adopte una postura hostil hacia esta inmunización.

McConnell no fue el único en defender la importancia de la vacuna. Expertos en salud pública han señalado que su aplicación ha sido fundamental para eliminar prácticamente los casos de polio en el mundo.

Aunque reafirmó su apoyo a la vacuna contra la polio, Trump expresó reservas sobre las órdenes de vacunación establecidas por algunos estados y distritos escolares. “No me gustan las órdenes. No soy partidario de las órdenes”, dijo.

Por otro lado, insinuó un posible vínculo entre las vacunas, los pesticidas y el autismo, una idea que ha sido desacreditada por la comunidad científica. “Si comparamos el autismo de hoy con el de hace 20 o 25 años, parece increíble. Así que vamos a tener informes”, señaló.

La designación de Kennedy, conocido por sus posturas antivacunas, ha generado preocupación entre sectores médicos y políticos. Sin embargo, Trump minimizó los temores de que el nuevo jefe del Departamento de Salud implemente cambios drásticos. “Nada va a suceder muy rápidamente. Creo que van a descubrir que Bobby es un tipo muy racional”, afirmó.

