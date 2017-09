El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene que tomar una decisión: más de 800 mil indocumentados que llegaron al país norteamericano ilegalmente corren el peligro de ser expulsados si desmantela el programa 'DACA', que se instauró durante el gobierno de Barack Obama para protegerlos.

Tomas, por ejemplo, llegó en 2001 junto con su familia escapando de la crisis financiera que afectó ese año a Argentina. Tenía 10 años. Hoy dice a la agencia Reuters que se siente en un túnel sin salida.

"Así es como nos sentimos los que fuimos traídos aquí cuando éramos pequeños. No pertenecemos a nuestro país básicamente porque no lo recordamos (...) Y al mismo tiempo crecimos en un país al cual te dicen que no perteneces", afirma.

Hoy, 16 años después, Tomás es un profesional que educa a 150 jóvenes en la MAST Academy, un liceo en Miami apodado como 'el Harvard de las secundarias'.

¿Qué es el DACA?

Recordemos que, en junio de 2012, Obama aprobó el programa DACA para proteger de la deportación a los indocumentados que llegaron antes de cumplir 16 años, apodados 'dreamers' (soñadores).

DACA —Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— les dio permisos de trabajo y, en la mayoría de los estados, también una licencia de conducir.

Sin embargo, un reporte de Fox News el jueves reveló que el presidente dejará de emitir estos permisos de trabajo y no renovará los ya existentes. Si esto ocurre, para 2019 todos los beneficiarios ya se habrán quedado sin permisos de trabajo y, otra vez, viviendo con el terror de ser expulsados.

Trump anunciará su decisión este martes 5 de setiembre.