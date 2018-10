Donald Trump cree que el jefe del Pentágono, James Mattis, es "demócrata" y que podría dejar su puesto

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que su secretario de Defensa, el general James Mattis, es una "especie de demócrata" y es posible que abandone su puesto.

"Tengo muy buena relación él, almorzamos juntos hace dos días", aseguró Donald Trump en una un extracto de una entrevista con la cadena CBS que se emitirá completa esta noche.

Sin embargo, al ser preguntado sobre si James Mattis va a abandonar el Gobierno, Donald Trump respondió: "no lo sé, él no me ha dicho eso".

"Puede que sí (se vaya). Creo que es una especie de demócrata, si quieres que te diga la verdad. Pero el general Mattis es un buen chico. Nos llevamos muy bien, puede que se vaya. Quiero decir, en algún momento, todo el mundo se va. Todo el mundo. La gente se va. Eso es Washington", argumentó.

Medios locales, como el diario The New York Times, llevan semanas informando sobre el descontento de Trump con James Mattis y la posibilidad de que el mandatario lo sustituya por alguien menos crítico con sus políticas y similar al secretario de Estado, Mike Pompeo, que avala cada propuesta de Donald Trump.

James Mattis se ha mostrado muy protector con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, en numerosas ocasiones, ha luchado contra la percepción de que puedan ser usadas para fines políticos.

Según el rotativo neoyorquino, el general podría abandonar el Gabinete después de las elecciones legislativas de noviembre.

James Mattis, conocido con el apodo de "Perro Loco", dirigió las primeras tropas que invadieron Afganistán en 2001 e Irak en 2003 bajo el Gobierno de George W. Bush (2001-2009) y con el ex presidente Barack Obama (2009-2017) pasó a dirigir el Mando Central, encargado de las operaciones en Oriente Medio.

Durante sus dos años en el poder, Donald Trump ha sido testigo y artífice de numerosos cambios en su Administración.

El último movimiento lo protagonizó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que esta semana anunció que abandonará el cargo al terminar el año.



Fuente: EFE