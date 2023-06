El expresidente de Estados Unidos Donald Trump enfrenta 37 cargos judiciales en su contra, entre los que se encuentran la retención de información de defensa nacional, retener u ocultar documentos en una investigación federal, declaraciones falsas y conspiración para obstruir a la justicia. Según la Fiscalía, Trump mantuvo en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados como secretos y ultrasecretos pertenecientes al gobierno norteamericano. Durante su puesta bajo custodia en el juzgado de Florida, Trump se declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan y luego aprovechó para darse un baño de popularidad en un restaurante cubano de Miami.

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es procesado. No obstante, a Trump esto parece no afectarle y señala que todas las acusaciones en su contra buscan perjudicar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2024. Sin embargo, para ello, primero deberá obtener la nominación del Partido Republicano, cosa que no sería difícil luego de que varios congresistas de ese partido han manifestado su apoyo al exmandatario y criticado al sistema de justicia estadounidense por estar, según ellos, parcializado.

La Constitución norteamericana no establece impedimentos para postular ni ejercer la Presidencia a un acusado o condenado. Incluso, existe la posibilidad de que, de obtener la victoria, Trump utilice la facultad presidencial del “perdón” para evitar la prisión. Si bien jamás un mandatario se la aplicó él mismo, en 1974 el presidente Gerald Ford indultó a su antecesor, Richard Nixon, quien tuvo que renunciar antes de ser destituido tras la revelación del escándalo Watergate, que lo habría llevado a un juicio.

CAMPAÑA TERRIBLE

El internacionalista Francisco Belaunde le dijo a Perú21 que las acusaciones que pesan sobre Trump no tendrán gran impacto en su campaña durante las primarias debido a que sus seguidores “le creen todo lo que dice y toman las posiciones que él dice”. Además, aseguró que miembros del Partido Republicano lo están defendiendo actualmente.

“Muchos políticos republicanos sienten que, si no lo apoyan, se les va a hacer mucho más difícil obtener contribuciones para sus campañas (…) y Trump es alguien que capta muchas contribuciones”, aseguró.

Actualmente, hay 11 precandidatos republicanos que buscan la nominación de su partido, entre quienes se encuentran el exvicepresidente de Trump, Mike Pence; el gobernador de California, Ron DeSantis; y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christy. En ese sentido, Belaunde subrayó que el sistema de voto indirecto beneficia a Trump, dado que no necesita la mayoría de votos, sino acumular a todos los delegados de cada estado que gane, así lo haya hecho por una diferencia mínima frente a otros precandidatos.

Pero, una vez pasadas las primarias, la elección ante el candidato demócrata —el presidente Joe Biden probablemente— será polarizante, apuntó Belaunde. “Va a ser una campaña terrible. Sobre todo por los insultos de Trump. Va a tratar de movilizar a su gente con el riesgo de que esto llegue a violencia”, dijo.

ERRÁTICO E IRRESPONSABLE

El exviceministro de Relaciones Exteriores Claudio de la Puente señaló que “el manejo absolutamente irresponsable de material ultrasensible y clasificado, incluyendo información sobre capacidades nucleares, vulnerabilidades estratégicas, etcétera, es muy grave”. En ese sentido, consideró que los cargos presentados contra el expresidente podrían tener implicancias en su campaña. “Trump es un comprobado factor de polarización en la política y su conducta errática y controversial alienta la inestabilidad internacional e impacta en la imagen de los EE.UU.”, advirtió.

Por su parte, el exviceministro de Política Internacional Eduardo Ponce manifestó que un eventual gobierno del republicano sería impredecible. “Cualquier cosa es posible con Trump, porque no tiene un parámetro”, dijo. No obstante, a pesar de los exabruptos y cuestionamientos del exmandatario, el diplomático consideró que sería elegido candidato de su partido. “Es como si los tuviese hipnotizados”. Ante ello, explicó que el Partido Republicano se ha vuelto “caudillista” ante la popularidad del expresidente.

Datos

Trump aseguró que se busca condenarlo a “400 años de cárcel”. No obstante, diversos abogados estadounidenses consideran que eso es falso.

Durante un evento en New Jersey, el expresidente anunció que, de ganar, nombrará a un fiscal especial “para perseguir al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden”.

Documentos clasificados fueron encontrados en la mansión de Mar -a- Lago del magnate.