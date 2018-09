Donald Trump asegura que "todas las opciones están sobre la mesa" en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , señaló que está abierto a encontrarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "si él está aquí" en Naciones Unidas y "quiere reunirse".

"Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí", dijo Donald Trump en declaraciones a periodistas al llegar a la sede de la ONU.

"Solo quiero que Venezuela se enderece. Quiero que la gente esté segura. Nos ocuparemos de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es una desgracia", añadió el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Donald Trump se dan luego de que asegurara el martes que el presidente Nicolás Maduro podría ser derrocado "rápidamente" si los militares venezolanos se lo propusieran.