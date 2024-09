Donald Trump arremete contra ABC News por organización del debate y fact checking

Contrario a lo que señalan diversos analistas sobre la performance de Donald Trump en su encuentro con Kamala Harris, el expresidente afirmó que "he tenido el mejor debate en el que he participado nunca".

“Las encuestas dicen que ganamos por un 90%, por un 82%… Me he sentido muy bien en el debate, he disfrutado haciéndolo”, aseguró Trump, mientras una encuesta de CNN daba a Kamala Harris como ganadora del esperado debate

Un sondeo relámpago en la cadena de televisión CNN daba a la vicepresidenta como la ganadora de la noche. El 63% de los consultados consideraba que ella estuvo mejor frente a un 37% que consideraron que Trump fue quien dominó.

En diálogo con Fox News -el medio favorito del republicano-, Trump arremetió contra ABC News, la cadena que organizó el encuentro. Al referirse a los moderadores David Muir y Linsey Davis, el exmandatario se mostró indignado.

En la misma línea que Trump, Fox News señaló: "ABC News provocó una intensa reacción entre los críticos por su enfoque agresivo hacia el expresidente Trump versus su trato suave hacia la vicepresidenta Kamala Harris durante el debate presidencial del martes. La cadena propiedad de Disney sorprendió a la nación cuando sus moderadores de debate, David Muir y Linsey Davis, verificaron repetidamente a Trump sobre varios temas, desde el crimen y el aborto hasta los comentarios pasados ​​del expresidente sobre las elecciones de 2020".

El presentador de Fox News, Sean Hannity, le preguntó a Trump sobre los informes de que la campaña de Harris quiere un segundo debate en octubre y si estaría dispuesto a hacerlo. De hecho, Fox News ha extendido una invitación formal a las campañas de Trump y Harris para un segundo debate el próximo mes.

"Ella lo quiere porque perdió", respondió Trump. "No lo sé. Tengo que pensarlo", agregó, para luego decir que cuando un boxeador pierde quiere una nueva pelea.

Trump insistió que los moderadores fueron imparciales y los calificó de la peor manera: "Fueron muy injustos. Básicamente, hubo un tres contra uno. Creo que fueron muy injustos, todo el mundo lo pensó”.

ODIANDO EL FACT CHECKING EN TIEMPO REAL DONDE TRUMP SALIÓ DAÑADO

📺 TV en DIRECTO | Este vídeo recoge el momento en el que los moderadores cortan a Trump en el debate contra Harris para rectificar lo que dijo sobre los migrantes haitianos que comen mascotas. Y aquí, todos los bulos del debate entre Harris y Trump 👉https://t.co/27XUnGyWsj pic.twitter.com/ZDEiCp43ZB — EL PAÍS (@el_pais) September 11, 2024

A Trump lo sacó de sus casillas que los verificadores de datos señalaran que “hizo al menos 33 afirmaciones falsas” durante el debate mientras que la vicepresidenta Kamala Harris “hizo al menos una”.

La verificación de datos en tiempo real de ABC News era algo que los republicanos no esperaban. Y si bien es un ejercicio idóneo del buen periodismo, personajes como la presentadora de Fox News y exsecretaria de prensa de Trump, Kayleight McEnany, fue enfática en señalar que ABC News debería estar "avergonzada" de sí misma y al igual que su exjefe refirió que los moderadores solo estaban dispuestos a verificar los dichos de Trump.

Cuando Trump hizo una declaración descabellada sobre los inmigrantes que comían perros y gatos en un pueblo de Ohio, el moderador David Muir señaló que ABC había llamado al administrador de la ciudad y se enteró de que no había informes creíbles de que se hubiera hecho daño a las mascotas.

The New York Times destacó que ABC News ofreciera un modelo de verificación de hechos en tiempo real que ha estado ausente en muchos debates presidenciales recientes.

En la previa del debate del martes, Trump había atacado a ABC News, calificándola como un medio desagradable y de lo peor. Sin embargo, aceptó las reglas básicas para el debate y se mostró satisfecho con la elección de los moderadores. Todo cambiaría después del encuentro.

El oportuno fact checking de ABC News puede consultarse AQUÍ.

DATOS

-El fact checking o verificación de datos es una buena práctica del periodismo para detectar errores, inexactitudes y noticias falsas.

-En 2010, el semanario alemán Der Spiegel era, según un artículo en Columbia Journalism Review, el medio masivo que más personas empleaba para esta labor (unos 80 periodistas).



