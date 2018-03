Stormy Daniels, actriz de película pornográficas, señaló que fue amenazada para que no hablara de una presunta relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Daniels, quien busca ser liberada de un acuerdo de confidencialidad que firmó con Donald Trump, señaló a la cadena CBS que tuvo encuentros sexuales con Donald Trump en 2006 y que fue amenazada por un hombre en un estacionamiento en Las Vegas cuando buscó vender su historia en 2011.

"Estaba en un estacionamiento, en camino a una clase de ejercicios con mi hija pequeña (...) y un hombre se me acercó y me dijo 'Deja a Trump en paz. Olvida la historia'. Luego se inclinó y miró a mi hija: 'Es una linda niña. Sería una lástima que algo le pasara a su madre'", expresó la actriz.

Según una transcripción de la entrevista, compartida por CBS, la experiencia dejó a Daniels temblando por el miedo y temerosa de que pudiera dejar caer a su hija.

►Te puede interesar: Rusia: "Nuestra tarea ahora es hacer frente a esa provocación" de Reino Unido

También manifestó que continuó en contacto con Donald Trump después de su encuentro sexual: "Pensé en esto como un trato de negocios", explicó, dado que el republicano le dijo que trataría de hacer que ella participara en "El Aprendiz", el reality show que el empresario dirigía en 2006.

Sobre sus razones para hablar sobre este tema, Daniels aseguró que no se veía a sí misma como una víctima, sino que simplemente quería dejar las cosas claras. "No estoy a gusto con que se me haga ver como una mentirosa", aseveró.

Al ser preguntada sobre qué le diría a Donald Trump si él estuviera viendo la entrevista, expresó: "Él sabe que estoy diciendo la verdad".