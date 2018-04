Sean Simpson, un profesor de ciencias del colegio Parkland , en donde murieron 17 personas producto de un tiroteo el pasado 14 de febrero, afronta cargos criminales por dejar olvidada una pistola cargada en un baño público que acabó en las manos de un indigente, en Florida .

Según el canal Local 10 News, Simpson habría dejado olvidada su pistola Glock calibre 9mm cargada en un baño público, y fue encontrada momentos después por un indigente en estado de ebriedad que la disparó para comprobar si estaba cargada. Este hecho tuvo lugar en una playa de Deerfiel Beach, en el sureste de Florida, informa EFE.

Pese a que el disparo no causó heridos, el profesor de 43 años del colegio Marjory Stoneman Douglas de Parkland fue arrestado y acusado del cargo de no guardar de manera segura un arma de fuego, un delito menor de segundo grado punible con un máximo de 60 días de cárcel. Y tuvo que pagar US$ 250 de fianza para quedar en libertad.

Por su parte, Joseph Spataro, el indigente supuestamente borracho que disparó la pistola, fue acusado de allanamiento y de disparar un arma en estado de embriaguez, luego del interrogatorio de la policía.

El profesor Simpson, que regresó al lugar luego de percatarse del olvido, manifestó que deseaba recibir entrenamiento para poder llevar una pistola de protección al centro educativo donde Nikolas Cruz, de 19 años, asesinó a 17 personas con un rifle de asalto.