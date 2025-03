Discurso de Donald Trump EN VIVO: "Hemos enviado millones en ayuda a Ucrania sin pedir nada a cambio"

El presidente elogió las rápidas deportaciones de inmigrantes ilegales realizadas por su administración y dijo que los demócratas sentados en la cámara deberían celebrar lo que está haciendo.

"Este es mi quinto discurso de este tipo ante el Congreso", dijo Trump. "Y una vez más miro a los demócratas que tengo frente a mí y me doy cuenta de que no hay absolutamente nada que pueda decir para hacerlos felices o para que se pongan de pie o sonrían o aplaudan. No hay nada que pueda hacer".

Continuó: "Podría encontrar una cura para la enfermedad más devastadora, una enfermedad que acabaría con naciones enteras, o anunciar las respuestas a la mayor economía de la historia, o la reducción del crimen a los niveles más bajos jamás registrados. Y estas personas sentadas aquí no aplaudirán, no se pondrán de pie y, sin duda, no vitorearán por estos logros astronómicos. No lo harán, pase lo que pase. He estado aquí cinco veces. Es muy triste y no debería ser así".