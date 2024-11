Diputados de São Paulo aprueban prohibir los teléfonos celulares en colegios

Una polémica decisión en Brasil. La prohibición del uso de los teléfonos celulares por parte de los estudiantes en escuelas públicas y privadas del estado de São Paulo, tanto en clases como en recreos y descansos, fue aprobada el último martes por unanimidad en la Asamblea Legislativa paulista y ha causado una división de opiniones.

La medida se debe aplicar en en toda la educación básica, es decir, desde la educación infantil hasta la secundaria. La aprobación tuvo lugar en el pleno de la Alesp. El proyecto de ley pasa ahora a la sanción del gobernador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

El texto aprobado en São Paulo establece que, en el caso de la red pública, las secretarías municipal y estatal de educación tienen que definir los protocolos para el almacenamiento de los dispositivos durante todo el horario escolar. ¿Es una medida útil en este mundo tan tecnológico?

"La prohibición nunca es una solución, porque en el mejor escenario origina un mercado secundario. Si bien hay evidencia de la distracción que ocasiona el movil, la escuela no es el espacio más peligroso, sino que debería de ser uno donde se pueda aprender a usar adecuadamente", señala el experto y columnista de Perú21, Sandro Marcone.

"La prohibición es un populismo, porque no nace de una opinión técnica de especialistas en la materia, si no a congraciarse con las familias preocupadas. Pero la respuesta no puede ser eliminar el mundo digital como si ya no fuera a existir", añade.

Marcone nos brinda además algunas recomendaciones:

El uso de los móviles o su prohibición en el aula o en el recreo, tiene que responder a una directiva institucional; es decir, cada escuela debe decidir en función de su contexto y de lo que las familias necesitan y no a través de una ley (como la que se aprobó en São Paulo esta semana).

Menos prohibición y más educación. Tendríamos que reforzar las capacidades digitales de los docentes para que ellos ayuden a los estudiantes a construir una competencia (capacidad) digital, que logre los objetivos académicos y de vida de ellos. Hay que recordar que el mundo digital es y será la vida de los niños y adolescentes hoy y en el futuro. No va a desaparecer.

Si prospera esa norma, es como robarles el futuro a los niños y adolescentes y descontextualizar su educación, en vez de prepararlos para ello, abriendo más la brecha con otros países que sí aplican la tecnología, porque para muchos jóvenes, es en la escuela donde se aprende eso, a diferencia de los que vienen de hogares con mayor poder adquisitivo.

"La gente que tiene dinero no va a dejar de usar su celular porque se lo han pedido en la escuela, entonces no se resuelve nada ni se acorta la brecha. Los que tienen celular lo van a usar en la calle, con sus amigos o en su casa, pero sin ningún apoyo u orientación de su docente", resalta el experto.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO