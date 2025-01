Diplomáticos cuestionan mal manejo de Gustavo Petro en tema migratorio

Aunque el impasse diplomático ya fue superado, la actuación inicial del presidente colombiano Gustavo Petro de no aceptar el aterrizaje de dos aviones procedentes de Estados Unidos con ciudadanos de su país deportados, fue criticado por los embajadores peruanos Carlos Pareja y Eduardo Ponce.

“Me pareció un gran error de Petro negar la entrada de los aviones; primero porque eran compatriotas colombianos, él tenía que haber acogido de todas maneras, aunque no le guste la forma cómo Estados Unidos los ha deportado, pero lo que no puede hacer es no aceptarlos", señala Carlos Pareja.

El diplomático explicó que la rección de Petro pudo deberse a su desconocimiento del protocolo y las normas estadounidense sobre la entrega de los deportados.

"La normativa norteamericana exige que las personas deportadas deben salir de ese país esposadas. No es por humillarlos, es por una normativa que hay. Esto debió averiguar este señor Petro antes de tomar una actitud tan negativa respecto de sus compatriotas”, explicó Pareja en entrevista con Perú21.

El embajador, además, calificó de desproporcionada la reacción de Donald Trump de subir los aranceles a Colombia y suspenderle las visas, ante la negativa de Petro, y recomendó al gobierno peruano ir coordinando la inminente entrega de compatriotas deportados a nuestro país.

"El canciller ha hecho bien en anunciar que se darán facilidades a los peruanos que sean deportados. Hay que asumir una estrategia de aceptar lo a los migrantes que hayan sido deportados y dialogar y negociar con los Estados Unidos. Es algo muy delicado. Hay que tener mucha serenidad y conocer a fondo la normativa peruana y la normativa americana, y tratar de tener un equipo de negociación muy preparado para eso", señaló.

Pareja recomendó no reaccionar con “virulencia” ni de “manera demagógica” ante las acciones de deportación, si no con “cautela” y “serenidad”.

"Estamos viviendo un momento muy complicado, El presidente Trump quiere cumplir a rajatabla las promesas hechas en su campaña, la que se basó fundamentalmente en la deportación de migrantes delincuentes y eso deben tenerlo en cuenta todos los países. Seguramente en algún momento también llegará algún avión con deportados peruanos y habrá que recibirlos y apoyarlos", dijo Pareja.

SALUDA FIN DEL IMPASSE

Si bien cuestionó el mal manejo del presidente colombiano Gustavo Petro en este tema, el embajador Eduardo Ponce mostró su satisfacción de que la crisis diplomática entre ambos países haya podido solucionarse y que Petro haya recapacitado tras su reacción inicial.

“Más allá de cuestionar la reacción de Petro celebro que su desprestigiado gobierno haya podido solucionar el impasse y el mandatario aceptado finalmente las disposiciones estadounidenses sobre el tema de las deportaciones. Finalmente, quienes regresan son sus compatriotas”, indicó el diplomático.

Para Ponce la cancillería ha hecho lo correcto al aceptar la campaña de deportación de Donald Trump y anunciar que se dará apoyo y facilidades a los compatriotas que finalmente sean deportados a nuestro país.

“Lo anunciado por el canciller Elmer Schialer es lo correcto. Hay que estar preparado, tener todo listo para cuando llegue el momento de recibir a nuestros compatriotas deportados. Trump tiene sus maneras de hacer cumplir sus disposiciones y las hará cumplir de todas maneras. Pero hay que alistar el camino para cuando ese momento llegue”, indicó el embajador a este diario.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, confirmó hoy a W Radio que el primer vuelo con connacionales deportados llegará este lunes. Con esto es espera que se normalice de inmediato la situación de los visados.

En entrevista al programa Punto Final el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que el Gobierno autorizará la eventual llegada de aviones estadounidenses con peruanos deportados y que se les brindará todas las facilidades que se necesite para su reinserción al país.

Schialer precisó que hay poco más de un millón de peruanos en Estados Unidos, y que unos 300 mil estarían en situación irregular.

La Cancillería, además, emitió un comunicado señalando que mantiene permanente contacto con las autoridades estadounidenses, a través de la Embajada de Estados Unidos en el Perú y de nuestra Embajada en Washington DC, con el fin de resguardar los derechos de los compatriotas que sean deportados.

