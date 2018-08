Diosdado Cabello dice que migración de venezolanos es una campaña contra Maduro

Caracas. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, dijo que países vecinos obligan a los venezolanos que emigran a caminar para que los medios puedan captar esas imágenes y promover una "campaña" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



"No les parece sospechoso que hay fotos (de venezolanos) en Perú caminando por la orilla de la carretera, en Ecuador caminando por la orilla de la carretera, en Colombia (...) parece que eso fuese luces, cámara, acción", dijo el dirigente chavista durante una reunión del partido gobernante.

Aseguró que a los venezolanos que huyen de la crisis económica en su país "los bajan de los autobuses, no los dejan montar en los autobuses, y a la gente no le queda de otra" que caminar para llegar a sus destinos.



"Y esa es la toma que ellos hacen, es una campaña contra nuestro país, una campaña de dimensiones extraordinarias en el uso de recursos y en la falta de escrúpulos de quienes la dirigen, los grandes medios de comunicación", prosiguió.

Cientos de venezolanos que abandonaron su país caminaron varios kilómetros esta semana principalmente entre Perú y Ecuador debido a restricciones migratorias que les limitarán el acceso a estas naciones, a donde han llegado decenas de miles de venezolanos en los últimos meses.



"Le pedimos a esos jóvenes que se fueron, vénganse para acá para Venezuela, vamos a construir la patria que ustedes soñaron, nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos", dijo Cabello.

El jefe de la ANC, un ente no reconocido por numerosos gobiernos, consideró que esta "campaña" ha hecho "mella" en Venezuela y "que la gente se desmoralice".



"Piensan, me voy para otro país a conseguir lo que no consigo en Venezuela y cuando llegan a esos otros países se encuentran con una cruda, muy cruda realidad, de una gran campaña de odio contra los venezolanos dirigida por los mismos grandes medios que propiciaron la salida de esos venezolanos", expresó.

Cabello acusó a los Gobiernos de estos países de formar parte de esta supuesta campaña para intentar atacar los ajustes económicos decretados por Maduro para intentar sacar al país de al crisis y que incluyen devaluación de la moneda, aumento de impuestos y salarios, así como controles de precios.



Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), unos 2,3 millones de venezolanos viven actualmente fuera de su país.

Más de 1,6 millones han salido desde 2015 de Venezuela y el 90 % se encuentra en países de América Latina.



Desde 2015 unos 500.000 venezolanos han recibido algún tipo de estatus de residencia formal en América Latina, según la OIM.

