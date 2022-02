Victoria Beckham ha asegurado en varias oportunidades que sigue una dieta estricta, su esposo, el exfutbolista David Beckham, aseguró en el podcast River Cafe Table 4 que pese a él ser un amante de la buena comida y el vino, su esposa por el contrario lleva 25 años comiendo el mismo plato todos los días.

“La única vez que la he visto probar algo de mi plato fue cuando estaba embarazada de Harper, y fue lo más increíble del mundo... Fue una de mis noches favoritas. No recuerdo de qué se trataba, ¡pero sé que no lo ha vuelto a comer desde entonces!”, expresó David.

Su platillo de siempre consta de pescado a la plancha y verduras al vapor, pero ¿es esto realmente saludable?:

A pesar de que el pescado y las verduras conforman dos grupos de alimentos bastante saludables, lo cierto es que alimentarse exclusivamente a base de ellos no es la mejor de las ideas porque corremos el riesgo de padecer ciertos déficits nutricionales. Los alimentos están compuestos por distintos nutrientes, sin embargo, no podemos encontrar todos ellos en un mismo producto o familia de alimentos.

Si hablamos del pescado, su composición nutricional puede variar según el tipo de especie. Generalmente los pescados se clasifican en especies blancas y azules. Los blancos son aquellos que poseen menor contenido graso, como la lubina, merluza o la dorada. Entre los azules o grasos están a la sardina, salmón o atún y se caracterizan por poseer un contenido importante en ácidos grasos saludables Omega-3.

Una dieta equilibrada para nuestro organismo necesita este tipo de grasa para cumplir con diferentes funciones metabólicas como el mantenimiento adecuado de la presión arterial y la función cerebral, convirtiéndose en un componente indispensable para las membranas de nuestras células.

Para alimentarnos de forma saludable debemos mantener una alimentación variada con una dieta sana, basada en alimentos frescos y rica en vegetales como frutas, verduras, hortalizas y legumbres. También con alimentos proteicos de calidad como pescado, huevos o carne y fuentes de hidratos de carbono saludables como cereales integrales, frutos secos y semillas.

Lo más importante es mantener una relación sana con la comida y una dieta saludable.

VIDEO RECOMDENDADO:

Chino y Nacho cantaron juntos en el Venezuela AID Live