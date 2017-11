Diego Maradona a Nicolás Maduro: "Somos todos tus soldados, vengo a darte mi apoyo"

Diego Armando Maradona sigue siendo un acérrimo seguidor del chavismo y no dudó en demostrarlo una vez más luego de considerarse así mismo como "un soldado" de Nicolás Maduro .

Estas palabras de respaldo del ex seleccionado argentino al mandatario de Venezuela las profirió en medio de un partido amistoso que ambos sostuvieron por la tarde de este martes en Caracas.

"Estamos bien firmes, somos soldados de Nicolás Maduro. Vengo a darte mi apoyo con mi familia", aseveró Maradona que acaba de firmar un contrato con la cadena Telesur para conducir un programa de televisión en el cual comentará sobre el próximo Mundial de Fútbol Rusia 2018 .

Diego Maradona y Nicolás Maduro. (EFE)

"No aflojes, en fútbol por más que pierdas 3 a 0, no aflojes nunca, y vos no aflojaste nunca y te la jugaste por los venezolanos. ¡Viva Maduro!", añadió el ídolo albiceleste.

Como muestra de agradecimiento, Nicolás Maduro le regaló un retrato a Maradona de él mismo junto con el ex presidente venezolano Hugo Chávez. Además, le obsequió una camiseta de la selección vinotinto con el número 10 en la espalda.

Durante el acto, el ex futbolista estuvo rodeado por niños y funcionarios chavistas que le pidieron fotos y autógrafos. Mira este video en el cual Maduro y Maradona juegan a la pelota: