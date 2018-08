Diego Cabot: "El poder político está muy sucio"

Paulo Rosas Chávez

@perosasch

Ni bien empezó a revisar el contenido de los ocho cuadernos escritos por el chofer y ex militar Óscar Centeno, Diego Cabot, periodista del diario La Nación, supo de lo que se trataba: datos y cifras sobre presuntas entregas de dinero de empresarios argentinos a ex altos funcionarios, entre ellos, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

¿Cómo fue el proceso de verificación de la información?

Primero fue procesar una base de datos, separar los nombres y las placas de los autos que aparecían (en los cuadernos). Cruzamos información sobre empresas, socios y sociedades, ver Registros Públicos y revisar el ingreso de vehículos a la Quinta de Olivos (residencia de Kirchner) para constatar los datos. También hablamos con muchos de los protagonistas sin revelarles la información, para tantear y medir su reacción. La sensación que me quedó es que los cuadernos decían la verdad.

Los cuadernos te los entregó una persona a quien Centeno se los dio previamente. ¿Intentaste buscar al chofer?

Al inicio me pregunté qué pasaría si él descubría que yo tenía esto. Lo iba a negar o decir que lo que había escrito era mentira o una ficción.

¿Qué determinó que le entregues la información a la Fiscalía antes que publicarla en el diario?

Si nosotros lo hubiésemos publicado, habríamos tenido una historia muy buena, original. Única y casi sin competencia. Pero en algún punto no teníamos más que una gran noticia. Entonces, pensé que si se derivaba a una investigación, cuando esta empiece posiblemente la mayoría de las pruebas ya no estarían, porque los implicados iban a actuar (contra el caso). Creo que esa fue la principal ambición: llevarlo mucho más allá de la noticia y hacerlo sólido al incluir a la Justicia.



Cristina Fernández declaró ante la Justicia sobre este caso y denunció una “persecución judicial” en su contra.

Más allá de su defensa política, que es entendible y esperable, la sorpresa está en que su defensa legal no niega los hechos, sino que dice que ella no conocía nada. Reducir el caso a empresarios y funcionarios no es más que una gran traición de la jefa política para la que todos trabajaban.

En el Perú salieron a la luz, hace tres años, las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia, que detallaban presuntas entregas ilícitas de dinero para su partido. ¿Te parece sintomática la relación entre el poder y la corrupción en América Latina?

Lo que noto es que la política en América Latina no ha resuelto cómo financiarse y que lo que gasta no se puede financiar con aportes en blanco (legales). Para hacer política en nuestra región se necesita además de carisma, dinero y los políticos ambiciosos están dispuestos a cualquier cosa. El poder político está muy sucio y todos estos casos tienen que ver con lo mismo.

Y el rubro de la construcción parece ser el más utilizado.

Es el más importante porque, primero, no hay tantas constructoras grandes. Segundo, porque son sistemas instalados hace muchos años en los países. Y tercero, porque es muy difícil saber cuál es el costo real de una obra pública. Son presupuestos relativamente subjetivos.

Los testimonios desde Brasil sobre los casos Odebrecht y Lava Jato que eventualmente lleguen a Argentina, ¿terminarán de cerrar el círculo del caso de los cuadernos?

Es posible. Existe un acuerdo y van a empezar a llegar documentos. Me parece que ello abrirá otro capítulo que hasta ahora estaba cerrado acá y es posible que aporte nuevos elementos a esta causa. Es posible que ambos casos se nutran mutuamente.

Datos:

- Diego Cabot cree que esta investigación no podía darse el lujo de que jueces y fiscales la conozcan por diarios porque perderían un factor sorpresa determinante.

- “La sorpresa fue la ola de detenciones, allanamientos e indagatorias que casi no dio opción a empresarios de actuar”, declara el periodista.