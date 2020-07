Dianna Ploss, presentadora del programa “Dianna Ploss Show” en WSMN 1590 de Nueva Hampshire en Estados Unidos, fue despedida luego de que se grabara atacando a trabajadores que hablaban en idioma español.

Según reporta la cadena CNN, Dianna Ploss transmitió un video en Facebook al momento de encarar a los trabajadores de construcción. Además, les preguntó si alguno era un inmigrante sin documentos.

“Es Estados Unidos. Deberías hablar inglés”, se le oye gritar en el video. “¿Hay alguien aquí ilegal? ¿Son ilegales estos tipos?”, añade.

Un momento después, un hombre le consultó los motivos por los que estaba “acosando” a los trabajadores de construcción. Inmediatamente, Ploss dijo lo siguiente: “Es un hombre negro y va a proteger al hombre moreno de esta mujer blanca que usa su privilegio blanco porque pasó caminando y escuchó a este hablar con todos estos tipos trabajando en español”.

CNN sostiene que el video fue eliminado, pero que aparecen algunas partes en Internet. WSMN 1590, por su parte, manifestó el domingo que la presentadora “ya no está asociada ni afiliada de ninguna manera con WSMN o Bartis-Russell Broadcasting, LLC”.

“En WSMN valoramos la libertad de expresión y reunión. No toleraremos la discriminación, el racismo ni el odio. (...) Continuamos presentando y ofreciendo oportunidades en el aire para la discusión, la educación y el intercambio de opiniones e ideas”, agregó en un comunicado la radio con sede en Nashua.

Por otro lado, Dianna Ploss realizó una transmisión en vivo en su Facebook el lunes por la noche donde aseguró que no va a “ceder” o “darse por vencida” después de sus declaraciones.

“No han silenciado a Dianna Ploss, no me voy a ir”, relató la presentadora. Incluso, sostuvo que contrató a seguridad privada porque había sido amenazada por ciudadanos de todo Estados Unidos. Ploss afirmó que sus críticos era unos “cobardes”, “republicanos falsos” e “izquierdistas”.

Su respuesta en redes sociales llegó después de que más de 10.500 personas firmaran una petición pidiendo su despido de la emisora.

La compañía de los trabajadores de construcción publicó un comunicado en el que agradeció a sus empleados y al ciudadano que manejó la situación. “Quiero expresar mi sincero agradecimiento por el apoyo abrumador y más significativo que ha brindado a nuestra compañía con respecto al desafortunado incidente que tuvo lugar en nuestra gran ciudad la semana pasada”, sostuvo el propietario de Morin’s Landscaping, Inc. Tom Morin.