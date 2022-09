“Me gustaría ser reina en el corazón de las personas. Pero no me veo siendo reina de este país. No creo que mucha gente quiera que sea reina. Cuando digo mucha gente, me refiero a la institución en la que estoy casada, porque han decidido que soy una principiante”, así respondía la princesa Diana al ser consultada sobre si algún día sería reina. Esta entrevista, realizada en noviembre de 1995, sería la última que daría para la cadena BBC.

Con la reciente muerte de la reina Isabel ll y la oficialización de Camila Parker como reina consorte de Inglaterra, no se puede evitar recordar a Lady Di, y ha surgido la pregunta: ¿Qué habría ocurrido si ella lograba estar al frente de la corona británica?

“ENCANTADORA Y APROPIADA”

El principio de la relación entre Carlos y Diana contó con la aprobación de la reina Isabel, pues ella era una joven que contaba con todas las virtudes que buscaba en la esposa de su hijo y en la futura princesa de su reino.

A pesar de que la muchacha no era de sangre real, su padre John Spencer, era un ecuestre de la reina (el oficial a cargo de los caballos de la realeza). La futura princesa era una persona cercana a la familia real, sobre todo a los príncipes Andrés y Eduardo, hermanos de Carlos. La periodista Tina Brown comentó, en su libro The Diana Chronicle, que la monarca la encontraba “encantadora y apropiada (para el cargo)”.

La buena relación entre ambas no se mantuvo por mucho tiempo y fue empeorando con la crisis matrimonial de la joven pareja, malos momentos que casi siempre iniciaban cuando el nombre de Camila era mencionado. Uno de los motivos más públicos fue la personalidad de la princesa de Gales y el carisma que comenzaba a hacerla brillar, y que pronto comenzaría a marcar una nueva etapa de la realeza británica.

VIRTUDES DE REINA

Su carisma y cercanía con la gente provocó el deseo de los británicos de convertirla en reina. Sin embargo, Diana nunca mostró un mayor interés por ocupar ese puesto. Sin duda, ella ya hacía un labor que iba más allá de su cargo.

La princesa de Gales se caracterizó por apoyar causas sociales y encabezaba organizaciones benéficas, las cuales velaban por jóvenes, drogadictos y ancianos.

Trabajó con la Campaña de Minas Terrestres Antipersonal de la Cruz Roja Británica.

Utilizó su imagen para visibilidad a las personas con SIDA. Uno de sus gestos más recordado y que fue de suma importancia para reducir el estigma en torno a esta enfermedad fue el abrazo y el apretón de manos que le daba a los enfermos que la padecían.

“Porque hago las cosas diferente; porque no sigo un libro de reglas; porque dirijo con el corazón, no con la cabeza, y eso me ha traído problemas en mi trabajo. Entiendo eso, pero, alguien tiene que salir y amar a la gente y mostrarles amor”, comentaba en su última aparición pública por televisión. Mucho de lo que hacía durante sus campañas como princesa fueron de gran influencia para que la reina empezará a participar más en la vida de su pueblo.

NUEVO REY, NUEVA REINA

A 25 años de la muerte de la reina de los corazones ingleses, su exesposo Carlos ha sido declarado rey otorgando el título de reina consorte a su esposa Camila, con quien lleva 17 años de matrimonio. La feliz pareja no cuenta con la aprobación total de su pueblo, ya que fue comprobado que ambos mantuvieron una relación varios años antes, cuando él era príncipe y se encontraba recién casado con Diana.

El nuevo rey del Reino Unido rindió el pasado viernes un sentido homenaje a su difunta madre, Isabel II, y se comprometió a seguir su ejemplo de servicio a los demás en el primer discurso que realiza desde que asumió su cargo. El soberano también anunció la designación de su hijo y heredero, Guillermo, y su esposa, Catalina, como nuevos príncipes de Gales.

Vestido con traje y corbata negras, un Carlos sereno y con expresión compungida cimentó su alocución en el tributo a su madre, fallecida este jueves tras 70 años de reinado, el más largo de la Corona británica.

“La reina Isabel tuvo una vida bien vivida, una promesa con el destino cumplida. Ahora es llorada en el momento de su muerte. Yo renuevo hoy esa promesa a todos de servicio a lo largo de toda la vida”, dijo el monarca.

Abrió y cerró sus palabras de la misma forma, acordándose de su madre, con un emotivo mensaje final: “A mi querida mamá, mientras comienzas tu último gran viaje para unirte con mi querido papá, quiero decirte simplemente esto: Gracias. Gracias por tu amor y la devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a la que has servido diligentemente todos estos años”.

En un discurso de unos cinco minutos, grabado con anterioridad en el Salón Azul del Palacio de Buckingham, Carlos quiso atar varios flecos sobre el carácter de su reinado, comenzando por su compromiso con los principios constitucionales.

