El quokka, un marsupial australiano , es considerado como el animal ‘más feliz’ del mundo debido a la curvatura de su hocico que simula una sonrisa. Sumado a esto, es muy sociable y amigable. En relación con ello, hoy, 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Felicidad .

Esta especie de marsupial diprotodonto de la familia Macropodidae, el único miembro del género Setonix, habita en pequeñas islas de la costa de Australia Occidental, en particular, en la isla de Rottnest justo al lado de Perth, e isla de Bald cerca de Albany, y en 2013 fue catalogado como ‘el animal más feliz’ por la publicación The Huffington Post.

El quokka es un animal que se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, en especial en Instagram, debido a su fotogenia y a su amor por tomarse ‘selfies’ con los turistas que visitan su hábitat.

El animal come pasto, corteza de los árboles, hojas y se distingue por ser un animal nocturno. Pese a ello, parece no tener problema con el contacto humano, ya que no duda ni un instante en posar para el lente de cualquier persona que quiera tomarse un ‘selfie’ con él en su hábitat.

Sin embargo, no todo es sonrisa para estos pequeños marsupiales, pues se encuentran en la lista de animales en peligro de extinción. Esta familia del canguro se encuentra actualmente en la lista de vulnerables por la IUCN Red List Threatened (Lista roja de animales en peligro), principalmente por dos razones: la introducción en su hábitat de especies depredadoras, como el zorro; y la deforestación y preparación de grandes terrenos para construir edificios.

Por eso, existen muchas reglas y condiciones a la hora de tomarse una foto con el peculiar animal. En zonas australianas, se imponen multas entre los 300 y 2.000 dólares australianos por levantar o apresar de alguna manera a esta criatura.

