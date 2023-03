La Autoridad de Turismo de Aruba se une a la celebración del mes de la felicidad con su campaña ‘Felicidad Extendida’, la cual ofrece a los viajeros de Latinoamérica promociones imperdibles en hoteles, aerolíneas y tours para que puedan visitar la isla más feliz del Caribe. Esta iniciativa estará disponible desde el 10 hasta el 31 de marzo del 2023.

Los viajeros encontrarán ofertas nunca antes vistas: pasajes ida y vuelta desde 300 dólares en las aerolíneas aliadas Avianca, Wingo y Copa Airlines, descuentos de hasta 40% en los hoteles de la isla y paquetes especiales y actividades con operadores. Las personas interesadas en acceder a estas promociones lo podrán hacer en: https://www.aruba.com/es/felicidad-extendida/ofertas

“Para Aruba, el Día Internacional de la Felicidad no solo es el 20 de marzo. Queremos festejar esta fecha todo el mes con descuentos y ofertas para todos los turistas del mercado latinoamericano. Estamos convencidos de que la felicidad no es un sentimiento, es una decisión, y en nuestro caso permea todas las esferas de la isla, ya que contamos con una combinación de factores como: una temperatura promedio anual de 28 grados centígrados, vocación de servicio de nuestros habitantes y playas de ensueño reconocidas a nivel mundial, como la recientemente galardonada Eagle Beach, la mejor playa de Caribe y la segunda del mundo, según Tripadvisor® en los Travelers’ Choice® Best of the Best de 2023 en la categoría de playas”, asegura Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo para Latinoamérica. Con estas estrategias se espera atraer a más turistas a la isla para que puedan disfrutar de las maravillas que Aruba tiene para ellos.

Aruba premia la felicidad de sus viajeros con ‘Tag Your Happiness’

Para que más personas se puedan unir a la celebración por el Día de la Felicidad, Aruba ha organizado un concurso que va del 10 al 16 de marzo del 2023. Los interesados podrán subir a Instagram la foto del día más feliz de su vida mencionando a @arubanbonbini y con el #TagYourHappinnes, la historia más creativa se llevará un viaje a la isla feliz.

El 17 de marzo se elegirán a las 6 mejores historias y la que tenga más ‘me gusta’ (likes) e interacciones será quien se lleve este viaje, tendrán del 18 al 20 de marzo para acumular los ‘me gusta’ en su foto, que estará reposteada en la cuenta oficial de @arubabonbini. El 21 de marzo se dará a conocer el nombre de la persona que se llevará el beneficio de un viaje a la isla para 2 personas.

